Novalić: Revolucionarni dan za rješavanje statusa penzionera u FBiH

Nakon što je i Dom naroda danas, nakon Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, odobrio stupanje na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da je ovo “revolucionarni dan” za rješavanje sadašnjeg i budućeg statusa penzionera u Federaciji BiH.

– Ovo je za Vladu Federacije BiH jedan od svečanijih trenutaka kada je definitivno usvojen Zakon o PIO, koji smo u proceduru poslali 14. februara 2016. godine. Ovo je nova era u tretiranju penzionerske populacije, te novi zakon konačno zamjenjuje sve one zakone, uredbe i poduredbe koje su donošene od 1995. godine do danas i koje su na različite načine tretirale različite skupine i tako deformirale penzioni sistem do granice da je postao nepravedan za većinu sadašnjih i budućih penzionera, a postao je i neodrživ – konstatovao je Novalić.

Izrazio je zahvalnost i Predstavničkom domu i Domu narodu koji su, kaže, smogli snage da dobro raspoznaju zakonska rješenja koja su rađena sa Svjetskom bankom, a na raspolaganju su bila iskustva iz 167 zemalja kako se rješava penzioni sistem.

– S druge strane, penzioneri su dali veoma značajan broj rješenja u ovom zakonu i zato su tako revnosno stali iza njega – rekao je Novalić.

Poručio je da je Zakon o PIO pravedan i ekonomski i “temelji se na tome koliko ste unijeli u Penzioni fond”.

– To je privatno pravo i niko nema pravo to deformirati nekim drugim pogledima i klauzulama. Ono što ste unijeli pripada vama i vi to trebate konzumirati. Ovaj zakon o PIO to garantira – zaključio je Novalić nakon odobravanja Zakona o PIO na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.

