Novalić: Put grade pare, a ne vlade i stranke

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je da akcize neće donijeti blagostanje, ali da će popraviti situaciju u jednom segmentu.

On je gostujući u Novom danu N1 televizije govorio i o stanju zdravstva ovog bh. entiteta, svojim izjavama koje su u javnosti predstavljene kao nespretne, dugovima i finansijskoj situaciji Federacije, te ostalim aktuelnim temama bh. političke realnosti.

”Mi nismo mogli naći sistemsko rješenje, naš Zakon ne poznaje rješenje da se roditeljska kuća uvuče u sistem. Ali je bila poenta da za održanje roditeljske kuće treba 145.000 maraka što nije veliki novac. Samo jednom večerom smo skupili 260.000 maraka. Morate mijenjati Zakon u zdravstvu, morate uspostaviti sistem vlasništva nad kliničkim centrima. Vlada ima ograničene mogućnosti kad je u pitanju zdravstvo”, rekao je premijer Novalić gostujući na N1 televiziji.

Premijer Novalić je primijetio da se bolji rezultat postigao s ovakvim, donatorskim načinom nego sa sistemskim rješenjem.

”Mi smo rekli da smo više postigli s ovim donatorskim načinom nego sa sistemskim rješenjem. Da bismo napravili sistemsko rješenje, ono mora biti predviđeno u nekom budžetu. Je li nemoguće naći rješenje? Problemi zdravstva su jako duboki, imamo zdravstvo koje se ne mijenja 30-40 godina, a vrijeme se promijenilo, tehnologije. Mi nismo našli nijedan način da ozdravimo zdravstvo, a dometi Federacije u zdravstvu su jako mali”, potcrtao je on.

Prema njegovim riječima, dug Federacije je smanjen.

”Ukupni dugovi su bili 6 milijardi i 200 miliona, sad su 5 milijardi i 600 miliona. Smanjujemo dug Federacije. Bila je moda da se troši. Zatekli smo unaprijed potrošeno što meni koji dolazim iz realnog sektora, nije normalno”, dodao je.

O izjavama koje su u javnosti prezentovane kao nespretne…

”Pa znate to je konstatacija, ja dolazim iz jednog drugog svijeta iz kojeg se dolazi realno i činjenično. Nisam govorio da malo manje jedemo. Druga je stvar kako se medijski predstavljaju određene izjave, ali na to se ne osvrćem. Ne znam nekom bojom bojiti činjenične stvari. U politici je važna percepcija. Ali ne može se od toga živjeti. Percepcija ima moć, ali neće pomoći ljudima da bolje žive”, poručio je premijer Novalić.

O akcizama…

”Akcize nam neće donijeti blagostanje, one će popraviti situaciju u jednom segmentu. Mogli bismo imati 4.5 posto rast bruto proizvoda”,dodao je on.

O usvajanju budžeta Federacije za 2018. godinu..

”Budžet mora biti usvojen, mi smo već u zakonskom prekršaju. Mora biti, neko će krivično odgovarati. Do te mjere ne možemo se igrati sa zakonom, niko nema to pravo. Narednih 15-tak dana, mora biti usvojen. Budžet usvajaju parlamenti, pitanje za njih je ko opstruira. Nastao je problem zbog pitanja nacionalnih naziva HZHB, prefiksa, to je pitanje dovelo do apstinencije HDZ-a. Jednako škodi i HDZ-u, SDA-u i SBB-u. Kad škodi građanima, onda posredno škodi i onima koje su građani birali”, dodao je.

Koliko kilometara autoputa će biti izgrađeno u 2018. godini?

”Mi kao država garantujemo gradnju inftastrukturnih projekata i energetskog sektora. Tuzla je prošla. Imamo dvostruko veće strane investicije što je posljedica stanja ekonomskog u BiH. Ja nisam sabirao, ne gledamo 2018, akcize omogućavaju da se u naredni 6-7 godina može izgraditi kompletan koridor Vc. Put grade pare, a ne vlade i stranke”,naglasio je gost N1 televizije.

Autor: N1