Novalić: Previše investicija ide na sjever zemlje, milijarda eura preporodila bi život u Mostaru

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i premijer Federacije BiH Fadil Novalić u petak su se u Mostaru susreli s najvećim privrednicima u BiH kako bi razgovarali o ekonomskom razvoju Hercegovine te privlačenu poželjnih investicija.

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kazao je u izjavi za medije kako je sastanak održan da bi se vidjelo kako sve razine vlasti mogu pomoći gospodarstvenicima da se ubrza ekonomski oporavak ovog dijela BiH.

– U Mostar smo došli s najvećih pet kompanija u BiH da vidimo kakve su njihove mogućnosti i aspiracije da investiraju na jugu zemlje – kazao je federalni premijer, naglasivši kako je svjestan da previše investicija ide na sjever zemlje zbog lakše komunikacije sa zapadom i sl.

– Želimo vidjeti što sve razine vlasti mogu učiniti da privrednike, na neki način podupru i privole da investiraju ovdje, gdje mislimo da investicije slabo stoje – ustvrdio je.

Što se tiče Vlade FBiH i kako ona može pomoći u ekonomskom razvoju ovog području, premijer je kazao javnim investicijama i investicijama kroz autoput.

– Prvi nam je prioritet Mostar-Jug i Mostar-Sjever, užasno skupe dionice. Milijardu eura treba da se prođe kroz ovaj grad, ali nemojmo zaboraviti da bi ta milijarda eura preporodila život ovdje – naglasio je federalni premijer te dodao kako su na sastanku sudjelovali gospodarstvenici iz svih oblasti i branši kako bi se povećala mogućnost nastanjivanja nekih od njih na ovom području.

O izborima

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je u petak u Mostaru kako bi pitanje izbora u gradu na Neretvi trebalo biti riješeno u slijedećih godinu dana.

– Imamo tu i zahtjev hrvatske stane, odnosno izborni zakon… Ne možemo rješavati jednostrano samo ono za šta je jedna etnička grupa zainteresirana. Radit ćemo to u paketu zajedno s izborima u Mostaru i s nekim naših zahtjevima. Iskombinirat ćemo jedna dobar paket i s time završiti do kraja 2017. godine, odnosno do proljeća 2018. – naglasio je komentirajući trenutnu političku situaciju u Mostaru i problem neodržavanja izbora u tom gradu.

Izetbegović je ponovio kako Stranka demokratske akcije nikada nije bila za podjelu grada i da se uvijek borila za jedinstveni grad i za cjelovitu BiH.

Ocijenio je kako je SDA također uvijek bila za jednakopravnost Bošnjaka u Mostaru te da će na tome i ustrajati.

Autor: Fena