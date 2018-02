Nova strategija EU za Balkan: Kandidatura BiH do kraja 2019. godine

U Europskom parlamentu u Strazburu danas će visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini i europski komesar za proširenje Johanes Hahn prezentirati novu Strategiju EU za Balkan.

EU time po prvi put u historiji proširenja usvaja kompletan akcioni plan proširenja na Zapadni Balkan do 2025. godine.

“Primanje zapadnog Balkana će se odraziti na trenutne institucionalne aranžmane unutar Unije. Prije zaključivanja pregovora trebat će nam prijedlozi u vezi s tim institucionalnim aranžmanima”, navedeno je u ovom nacrtu.

U nacrtu je dalje istaknuto da će do 2025. završiti transformaciju ka jačoj i pravno efikasnijoj uniji, a da bi Srbija i Crna Gora mogle biti spremne za članstvo. Da bi do kraja 2019. godine BiH dobila kandidaturu, uslov je da ispuni akcioni plan i riješi upitnik, što je preduslov da do kraja 2023. započne pregovore.

Akcioni plan sadrži šest poglavlja a odnose se na jačanje vladavine prava, sigurnosnu i migracionu politiku, socijalno-ekonomske reforme, jačanje povezanosti, digitalnu agendu i regionalno pomirenje.

Ako BiH ispuni sve ove mjere, može se nadati krajem naredne godine dobijanju kandidature za članstvo. U nacrtu je istaknuto da će Akcioni plan biti detaljno predstavljen u martu.

Kako se navodi insistirat će se na otvaranju predmeta krupne korupcije, sistemskoj korupciji.U poglavlju o bsigurnosti predviđeno je formiranje mješovitih istražnih timova između zemalja članica i zemalja zapadnog Balkana. U poglavlju o energetici, EU insistira na energetskoj uniji, jedinstvenom regulativnom okviru za električnu energiju, a u digitalnoj agendi predviđeno je i uvođenje europskog rominga za mobilne operatere.

Jedna od ključnih poruka zvaničnika EU je da se lideri u BiH, ali i u regionu ne smiju vraćati konfliktima.

