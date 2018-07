Nova senzacija: Rusija nakon lutrije i penala izbacila Španiju i otišla u četvrtfinale

Rusija je nakon penala u Moskvi savladala Španiju 4:3 (1:1) i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva.

Španija je na početku meča preuzela inicijativu i uglavnom se igralo ispred šesnaesterca Rusije. Furija je u vodstvo došla u 12. minuti kada je nakon centaršuta iz slobodnog udarca loptu u vlastitu mrežu skrenuo Ignaševič za šok domaćih navijača. Rusija je počela da igra nešto angažovanije poslije gola Španije, pa je Kuzjaev probao da šutira sa dvadesetak metara, ali je lopta otišla preko gola. U 36. minuti Džuba je spustio loptu glavom za Golovina, koji je ušao u šesnaesterac i šutirao malo pored gola. Tri minute kasnije, nakon kornera, loptu je na drugoj stativi glavom udario Džuba, a ona je zatim pogodila u ruku Pikea. Glavni arbitar je bez dvojbe dosudio jedanesterac za Rusiju. Džuba je u 41. minuti preuzeo odgovornost i sigurno pogodio za 1:1, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

I u nastavku su Španjolci kontrolisali igru. U 47. minuti Đordi Alba je dobio loptu na osam metara od gola, nije je lijepo prihvatio pa je išla u okvir gola Akinfejeva, ali nije bila dovoljno jaka pa je golman Rusije stigao i odbranio. U jednom trenutku Španci su imali čak 90 posto uspješnih dodavanja, ali se to nije vidjelo u osvajanju metara na terenu. Uglavnom se igralo na jednoj polovini, na kojoj su se Rusi uporno branili, a Furija napadala. U 85. minuti Inijesta je šutirao u donji ugao gola Rusije, ali Akinfejev je odlično obranio, zatim je odbijenu loptu prema golu uputio i Aspas, no i to je uspješno odbranio Akinfejev. Do kraja regularnih 90. minuta nije bilo promjene rezultata, pa se otišlo u produžetke.

U prvom produžetku Španci su imali kontrolu nad igrom, no nisu uspjevali pogoditi. Izvojili bismo tek pokušaj Asensija sa distance koji je pogodio okvir gola ali je na liniji bio siguran Akinfejev jer udarac nije bio dovoljno precizan i jak. I u drugom produžetku gledali smo istu sliku, Španija je napadala dok su se Rusi borbeno branili. U 109. minuti Rodrigo je uzeo loptu i cik-cak prošao kroz odbranu Rusije, pucao je nisko u lijevu stranu gola, ali mu je šut savršeno odbranio Akinfejev. U 115. minuti Španci su tražili VAR i penal kada je Ramos pao u kaznenom prostoru. Nakon pregleda VAR snimka, sudija je pokazao da faul nije bio za najstrožiju kaznu. Kako ni nakon produžetaka nije bilo pobjednika, pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.

