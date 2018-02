Nova poruka imama iz Zavidovića: Imamo više ministara nego zidara, a propadamo

Imam iz Zavidovića, Izet ef. Čamdžić prije nekoliko sedmica postao je pravi hit društvenih mreža, s porukom vjernicima o odlasku mladih iz BiH, a ovih dana njegove nove poruke ponovo su oduševile društvene mreže.

Naime, ovog puta Čamdžić se osvrnuo na krađe iz javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, ali općenito i na, kako kaže, općenito loše stanje u zdravstvu, školstvu, politici i drugim sferama života u BiH.

“Braćo moramo se svi mijenjati i istovremeno opomenuti. One koji su pogodujući sebi i svojima zaključali kapije naših preduzeća. One koji su srozali naše zdravstvo. Moja rahmetli majka se više bojala odlaska u bolnicu nego smrti, toliko je u toj bolnici dobro”, istaknuo je Čamdžić.

Posebno je zanimljiva njegova izjava koja govori o lošem obrazovnom sistemu u kojem je, kako kaže, važno imati diplomu, a ne znanje.

“Mi braćo u našoj zemlji imamo više ministara, nego zidara, tesara, vodoinstalatera, a propadamo. Kakvo je to znanje? To nije znanje, to su samo diplome iza kojih ne stoji ništa”, poručio je Čamdžić.