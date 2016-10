Njemačka ubjedljiva protiv Čeha, Slovenija bolja od Slovačke

U terminu od 20:45 sati odigrano je pet susreta 2. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, a domaćini su bili dosta uspješniji.

GRUPA C

Ozil je u 13. mintuti dodao loptu do Mullera, koji pogađa za rano vodstvo Elfa. Deset mintua kasnije Draxler je mogao udvostručiti prednost momčadi Joachima Lowa, a nekoliko trenutaka kasnije i Muller je pokušao, ali njegov udarac brani Vaclik. Do kraja poluvremena su Muller i Kimmich imali dobre šanse, ali je ostao rezultat iz 13. minute.

Nakon samo četiri minute igre u nastavku Njemačka stiže i do drugog pogotka. Kimmich je asistent, a u strijelce se upisao Kroos. KOnačno u 65. minuti Muller svojim drugom pogotkom na susretu postavlja konačan rezultat.

Sjeverna Irska je upisala prvu pobjedu u kvalifikacijama u duelu sa San Marinom. Davis je u 26. minuti pogodio s bijele tačke, da bi Lafferty u 79. minuti povećao rezultat na 2:0, a sedam minuta kasnije Ward postiže i treći pogodak. Konačno u četvrtom minutu sudijske nadoknade Lafferty svojim drugom golom na utakmici postavlja konačnih 4:0.

Vrijedi istaći da su gosti od 50. minute igrali sa igračem manje, jer je zbog drugog žutog kartona iz igre isključen Palazzi.

Grupa E

Poljska je dobro otvorila utakmicu i već u 11. minuti mogla doći do vodstva. Milik je sjajno šutirao glavom, ali je Schmeichel odlično odbranio njegov udarac. Ipak, u 20 minuti golman Leicestera nije ništa mogao učiniti, kada je Lewandowski pogodio za vodstvo domaće ekipe. U 36. minuti napadač Bayerna je sa bijele tačke povisio vodstvo Poljaka na 2:0.

Samo tri minute u nastavku bile su dovoljne najbolje igraču Poljske da dođe do het-trika, a minuti kasnije Glik je pogodio vlastitu mrežu i smanjo rezultat na 3:1. U 69. minuti Poulsen postiže i drugi pogodak za Dance, koji ipak nisu smogli snage da stignu i do trećeg gola, koji bi im donio veoma značajan bod.

Grupa F

Slovačka je prva zaprijetila u 38. minuti preko Roberta Maka, ali je Jan Oblak bez problema zaustavio njegov udarac. U 45. minuti Bezjak je imao veliku šansu da dovede Sloveniju u vodstvo, ali je njegov udarac odsjeo na prečki.

U 74. minuti konačno su svi na stadionu mogli vidjeti jedan pogodak, a na sreću domaćih navijača zatresla se mreža gostiju. Iličić ja asistirao za Kronavetera koji postiže lijep pogodak

Škotska je kod kuće uz dosta muke stigla do boda protiv Litvanije (1:1). U prvom poluvremenu Škotlanđani su imali više od igre, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže gostiju. Ista slika bila je u nastavku utakmice. Domaći su jalovo napadali, a onda je u 59. minuti Cernych pogodio za veliko slavlje Litvanaca. Do kraja susreta, domaćini su uspjeli stići do boda pogotkom McArthura u 89. minuti.

