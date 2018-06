Njemačka izdvaja dodatnih 200.000 eura za ubrzano uništavanje nestabilne municije u Bosni i Hercegovini

Nj. E. Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, i Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, potpisale su danas u Sarajevu ugovor o dodjeli dodatnih 200.000 eura za uništavanje nestabilnih zaliha municije u okviru projekta UNDP-a „EXPLODE+“ („Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina“).

U Bosni i Hercegovini još uvijek ima oko 15.000 tona zaliha municije, koja je većinom preko 35 godina stara, od čega je oko 8.000 tona viška u odnosu na potrebe Oružanih snaga BiH (OS BiH). Unutar ukupnih zaliha nalazi se do 5.500 tona municije, koja je nestabilna za dalje skladištenje, koju je urgentno potrebno uništiti iz sigurnosnih razloga.

„Za Njemačku je jako bitan angažman Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Bosne i Hercegovine na uništavanju nestabilnih zaliha municije u zemlji. To mi pokazujemo našim doprinosom – a zauzimamo se istovremeno i za važnu podršku koja dolazi iz redova zemalja međunarodne zajednice“, naglasila je Nj. E. Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke u BiH.

Dodatnih 200.000 eura će da posluže za uništavanje protivtenkovskih raketa, kojima je istekao životni rok, te njihovo dalje skadištenje predstavlja sigurnosni rizik po personal i skladišne lokacije Oružanih snaga BiH (OS BiH). Najnovijim ugovorom koji je dio kontinuirane podrške Savezne Republike Njemačke, ukupno izdvajanje SR Njemačke za uništavanje viškova municije tokom proteklih četiri godine iznosi 1,3 miliona eura. U 2017. godini, sredstvima SR Njemačke podržano je uništavanje malokalibarske municije, artiljerijske municije i raketnih granata.

Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH je istakla „Specifičnost EXPLODE+ projekta, kao multidonorske platforme, je da se bavi uništavanjem nesigurne i hemijski nestabilne municije. Nova sredstva u iznosu od 200.000 eura će biti iskorištena za uništavanje protivtenkovskih raketa na siguran i okolišno prihvatljiv način. Ujedno cilj je da se Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine kapacitira kako bi moglo na održiv način upravljati zalihama municije što podrazumijeva uništavanje stare, kao i uvođenje u upotrebu nove municije.“

Kako je istaknuto, ova njemačka donacija je i priznanje za napredak, koji je Ministarstvo odbrane/obrane Bosne i Hercegovine ostvarilo u rješavanju viškova municije. Posebno se formiranje „Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva“ 2013 godine, tijela koje nadzire i koordinira sve aktivnosti, smatra važnim korakom za bolju koordinaciju domaćih i međunarodnih napora u pogledu uništavanja nesigurnih sredstava, te uspostavi održivog sistema upravljanja zalihama MiMES-a. Upravo zahvaljujući ovom velikom zajedničkom naporu lokalnih i međunarodnih institucija, Bosna i Hercegovina i dalje ostaje jedina zemlja u široj regiji koja nije imala nekontrolisanu eksploziju skladišta municije.

Tokom proteklih 10 godina uništeno je oko 14.600 tona municije, a istovremeno su objekti za skladištenje municije i pomoćni objekti modernizovani i/ili obnovljeni, a personal OS BiH dodatno obučen za sigurno i efikasno upravljanje zalihama municije i minsko eksplozivnih sredstava (MiMES).