NISU MOGLI DA MU NAĐU NIJEDNU GREŠKU – Šaban i Zorica složni: Hamza pjevaš, ubijaš, kapa dole!

Hamza Sokolović (21) iz Konjica predstavio se pjesmom “Šta sam ja u tvom životu” Miroslava Ilića. Zorica Brunclik je na prve riječi pjesme podigla stolicu, vidno oraspoložena tonovima koje je čula, a onda su se svi podizali, da bi Aleksandra Radović posljednja dala svoj glas.

“Hamzu Šaban i ja poznajemo. Njegova upornost je urodila plodom. Hamza, dušo, ti si toliko napredovao za ove tri godine u pjevanju da sada stvarno može da ti se kaže kapa dole”, prva je komentarisala Zorica, piše Pink.rs

Šaban Šaulić ga je pohvalio i da bolje pjeva i da zna da izabere pravu pjesmu za sebe.

“Stvarno pjevaš ovo izvanredno. I, bogami, i Miroslav bi ti dao prolaznu ocijenu”, zaključio je on, nakon čega ga je i Dara Bubamara pohvalila.

“Nema šta. Ovo je baš po mjeri otpjevano kada je ova pjesma u pitanju. Ništa dodati ni oduzeti. Jasno se čuje da si ti stvarno odličan pjevač”, rekla je Dragana Mirković, nakon čega je brojne komplimente dobio i od Aleksandre.

Druga pjesma koju je pjevao bila je “Laže mjesec” Harisa Džinovića.

“Stvarno momak pjevaš fenomenalno, glas ti je kao kuća na tri sprata!”, bila je oduševljena Dara kad je završio.

“Blago nama kad imamo tako dobre pjevače, sve nam je odmah ljepše. Vidiš kako smo svi raspoloženiji”, rekla je Dragana sa širokim osmijehom na licu.

“Dobro je ovo bilo, potvrdio si taj utisak iz prve pjesme. Ali je nezahvalno pjevati pjesme Harisa Džinović, jer on stvarno ima specifičan vokal, to je teško postići. Meni je to uvijek rizičan izbor, ali si bio dobar, tačan, sve je na svom mjestu”, zaključila je Aleksandra.