Nikolić: Nadam se da će Hercegovina sada u svakom smislu postati dio RS

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić osvrnuo se danas na izbore u BiH i na pobjedu Dodikove stranke u istočnoj Hercegovini.

– Nadam se da će Hercegovina sada postati u svakom smislu dio Republike Srpske. Čini mi se da je do sada bila zapostavljena, da je došlo do pražnjenja teritorija i da je naseljenost Hercegovine bila upitna – rekao je, te do dotakao i Srebrenice.

– Tamo se dogodio zločin. Lokalna samouprava ga obilježava i to što će Srbin upravljati gradskom administracijom ne znači da ćemo mi iz Srbije zaboraviti šta se događalo u ratu.

Autor: Avaz.ba