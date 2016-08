Nikolić: BiH nije uspjela da postane država

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da, 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i pod kontrolom međunarodne zajednice, BiH nije uspjela da postane država, i poručio da Srbija neće ništa učiniti da je destabilizuje, kao što nije u stanju da je stabilizuje.

“Ali Srbija nije u stanju ni da stabilizuje BiH, to moraju da učine narodi koji u njoj žive”, rekao je Nikolić.

On je za “Sputnjik” istakao da poštuje tuđe granice, ali očekuje sa pravom da svako poštuje granice Srbije, one u kojima je Srbija članica UN.

“Srbija ne vodi licemjernu politiku i želi dobre odnose sa Hrvatskom “, rekao je Nikolić. On je podsjetio da Slobodan Milošević nikoga nije upoznavao sa svojim razgovorima sa Alijom Izetbegovićem i Franjom Tuđmanom i ocijenio da je bilo loše što je sam vodio tu politiku.

“Sjećam se da se u to vrijeme govorilo o nekakvim mapama podjele BiH crtanim na salvetama. Dakle, možda je to moguće, a ako to potvrđuju pronađeni dokumenti koje je slao ambasador SAD, onda je to najvjerovatnije tačno”, kaže Nikolić.

Prema njegovim riječima, u to vrijeme bi razgovori o podjeli BiH bili ravni izdaji, dok bi mnogi danas rekli da je to bila dobra ideja.

“Naknadna pamet nikada nije pomagala. Neću da se vraćam na to”, rekao je Nikolić.

Autor: Agencije