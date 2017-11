Niko ga ne želi zaposliti zbog imena – kad vidite kako se zove, sve će vam biti jasno

Jedan brodski inženjer iz Indije ima velikih problema u traženju posla i to sve zbog svog imena. Naime, ovaj 25-godišnjak se zove Saddam Hussain te ga samo jedno slovo u prezimenu razlikuje od iračkog diktatora Saddama Husseina.

Dosad je već odbijen 40 puta iako je bio izvrstan student te je zaključio da s ovim imenom nikad neće imati sreće pri zapošljavanju. Zato se odlučio preimenovati u Sajid, no birokracija je spora, a njemu posao treba što prije.

“Ljudi se boje zaposliti me”, ispričao je za Hindustan Times. On misli da se poslodavci boje mogućih problema s imigracijskom službom. Napravio je čak i novu putovnicu i vozačku dozvolu s novim imenom, no to ga je ponovno uvalilo u probleme jer sada ne može dokazati da je završio fakultet jer mu diploma glasi na staro ime, prenosi Index.hr