Nijemci nakon odmora u elitnoj makarskoj vili, kući otišli zgroženi: Ljetovanje su nam uništili prizori zlostavljanja

Rekli su nam da je Hrvatska moderna, orijentirana na budućnost, zemlja sa strogim i visokim zakonima o zaštiti životinja – zgroženo i šokirano se žale gosti iz Njemačke

Odmor njemačke porodice u makarskom Velikom brdu iz očekivane idile je zbog groznih komšija pretvoren u noćnu moru.

Boravili su u jednoj od vila u ovom gradskom predjelu s kojom surađuje agencija Prominens preko koje su došli na odmor i kojoj su se na koncu i obratili sa svojim problemom. Razlog zbog kojeg su se agenciji potužili bio je držanje životinja, tačnije pasa, u nehumanim uvjetima, prenosi Slobodna Dalmacija.

– Ovo nije prvi slučaj nad kojim se strani državljani zgražaju i koji nam prijavljuju jer su nemoćni po pitanju pomoći napaćenim životinjama – odmah upoznavaju s historijom problema iz turističke agencije Prominens i prosljeđuju e-mail zgroženih turista.

– Mi smo njemačka porodica koja je bila na odmoru u Velikom brdu i primijetili smo loše ponašanje prema životinjama u neposrednom susjedstvu kuće u kojoj smo odsjeli. Stanovnici na adresi Veliko brdo 97, točnu lokaciju šaljemo na fotografiji u privitku, imaju dva psa koja su većinu vremena, a vjerojatno i života, proveli u malim kavezima s lijeve strane ulice.

Nisu imali igračaka, a ni ništa slično čime bi se zabavljali cijelo vrijeme koliko smo tu bili na odmoru. Dno kaveza, pogotovo zadnji dio, bilo je prekriveno izmetom, a zdjele za hranu i vodu su bile prekrivene zelenim algama. Vlasnike nikako nismo vidjeli da su ih izveli u šetnju, a ni da su ih uopće posjetili, tako da vjerujemo da su jadni psi većinu svog života proveli u kavezu, zatrpani svojim izmetom.

Pokušali smo razgovarati s vlasnicima, ali su nam kazali da odemo čim smo počeli govoriti o psima. Rekli su nam da je Hrvatska moderna, orijentirana na budućnost, zemlja sa strogim i visokim zakonima o zaštiti životinja, pa smo uvjereni da se slažete s nama kada kažemo da su uvjeti u kojima te životinje žive neprihvatljive – zgroženo i šokirano se žale gosti iz Njemačke.

Nijemci su se obratili i udruzi za životinje “Šapama od srca” koji su ih savjetovali da pošalju prijavu Odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske s opisom, dokazima i slikama uvjeta u kojima psi borave. A prijava je poslana i direktno na veterinarsku inspekciju.

– Komunalni redari su izašli na teren, to znamo iz dopisivanja s turistima i poručili su im da se udalje s lokacije gdje su psi jer je vlasnik jako ljut. Što su redari poduzeli po tom pitanju ne znamo, e-mailom smo pokušali dobiti odgovor na više pitanja koja nas zanimaju no do sada odgovora još uvijek nismo dobili.

Ovakvih slučajeva, a i puno gorih ima nažalost puno. Po cijeloj Dalmaciji ima puno slučajeva ovakvog držanja pasa, psi su zatočeni u malim boxovima bez vode i hrane, u izmetu koji se ne čisti mjesecima, na lancima, bez hlada… a vlasnici ih zovu džukelama i čukovima. Dojave i poruke koje mi vidimo i dobijemo u inbox su za plakati – kažu iz Udruge “Šapama od srca”, koja se brine za ostavljene pse i mačke na području cijele Makarske rivijere.Oni nisu dobili odgovor od komunalnih redara, ali zato mi jesmo. Siniša Mračević, komunalni redar, potvrđuje kako su kolege izašle na teren kroz 20 minuta od prijave, međutim nisu zatekli ni približno opisanu situaciju. Psi su lovački, vlasnik im je član lovačke udruge, a uvjeti u kojima su ih zatekli bili su po njima zadovoljavajući. Razloga za daljnje djelovanje i prosljeđivanje prijave veterinarskom inspektoru koji je iz Imotskog nije bilo.

– U okviru naših nadležnosti mi nismo utvrdili nepravilnosti po pitanju smještaja ta dva lovačka pasa. Prigovor gošće se odnosio na nedovoljno često išetavanje pasa iz njihovih boxeva. U razgovoru s vlasnikom doznali smo suprotno i ono što smo mi uočili na terenu nije odgovaralo prijavi.

Psi imaju dovoljno veliku kućicu, vode i hrane, dobro su uhranjeni i vlasnik nam je rekao da ih često izvodi u šetnju i posjećuje pse. I u tom trenutku smo vlasnika pronašli uz njih – veli komunalni redar Siniša Mračević te dodaje da prema prosudbi njegovih kolega redara koji su bili na terenu opravdanosti za prijavu nije bilo.

– Može se sve prijaviti, no veterinarska inspekcija, koliko mi primjećujemo iz prve ruke, ne čini ama baš ništa da se te životinje zaštite, da se zakoni poštuju i da se skrbnici sankcioniraju. Ne bi bilo ni prvi put da nas ti vrli vlasnici zovu i prijete smrću jer smo ih, kako oni kažu, javno osramotili – nastavljaju iz makarskih “Šapama od srca”.

Da se veterinarska inspekcija najčešće oglušuje na prijave pa čak i gradskih komunalnih redara, potvrdio nam je dogradonačelnik Dražen Nemčić. Međutim, prema zapisniku komunalnih redara razloga da inspektora ovog puta pozovu nije ni bilo.,piše Depo.ba

Apel turističke agencije

– Volonterske udruge se nisu u mogućnosti samostalno boriti s ovim problemom, koji postoji duži niz godina. Zato apeliramo na nadležne institucije da poduzmu odgovarajuće mjere i pronađu dugoročno rješenje ovom problemu kako ne bi pokvarili imidž Hrvatske kao turističke destinacije te da djeluju u skladu sa zakonom – upozoravaju iz turističke agencije Prominens koja je prijavu turista proslijedila i Turističkoj zajednici grada Makarska, Gradu Makarska, Odjelu za komunalne djelatnosti grada Makarske, Ministarstvu turizma, Ministarstvu poljoprivrede i njenoj Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, a sve u cilju rješavanja ovog slučaja te donošenja konkretnih mjera za suzbijanje budućeg zlostavljanja životinja.

I mi smo se također obratili Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane od kojih smo pokušali doznati stručno mišljenje o slučaju, ali nitko nam do zaključenja broja ‘Makarske kronike’ nije odgovorio.

Šokirani gosti iz Njemačke u svom mailu za kraj naglašavaju kako je kuća u kojoj su boravili bila vrlo lijepa i da se zaista nisu imali na što požaliti, ali prizor i zvukovi jadnih pasa su im uništili obiteljski odmor. Uvjereni su da će ako se što ne promijeni biti jednako i svima ostalima koji u tu kuću stignu nakon njih.

– Voljeli bismo reći poznanicima i prijateljima da je Hrvatska moderna i inovativna, kako su i nama rekli prije dolaska u nju, pa se veselimo što ste pokazali zanimanje za zdravlje pasa kao i mi – pišu gosti koji su ostavili i svoje podatke s nadom da će im se netko iz turističke agencije, Grada Makarske ili pak Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede javiti s dobrim vijestima.