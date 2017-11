Nezavisnost Kosova je realnost, Izetbegović nije rekao ništa novo

Očigledno da Beograd ne može da nosi komplikovane odnose unutar Bosne na istom nivou kako je bio slučaj ranije jer je pod velikim pritiskom u pokušaju pronalaska adekvatnog rješenja i političkog dogovora kosovske krize, izjavio je za N1 Čedomir Jovanović komentarišući burne reakcije na intervju Bakira Izetbegovića.

Predsjednik Liberalno-demokratske partije u Srbiji gostujući u jutarnjem programu N1 televizije je kazao da ‘Bakir Izetbegović nije rekao ništa novo.”

“Neću reći ništa posebno nego što je rekla većina onih koji su komentarisali posljednju tenziju u odnosima Beograda i Sarajeva. Bakir Izetbegović nije rekao ništa novo, ali su drugačije okolnosti u kojima je Srbija primila tu poruku. To je zabrinjavajuće. Toliko puta smo rekli da se kroz bosansku krizu se prelamaju i sve druge brojne slabosti Srbije. Očigledno da Beograd ne može da nosi komplikovane odnose unutar Bosne na istom nivou kako je bio slučaj ranije jer je pod velikim pritiskom u pokušaju pronalaska adekvatnog rješenja i političkog dogovora kosovske krize. Vučić nema onu snagu koju je imao ranije i zato reaguje na način koji je učinio ovog puta”, odgovorio je Jovanović.

Kako tumačite izjave zvaničnika Srbije nakon sastanka Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Kako će se izjava Izetbegovića odraziti na odnose dvije zemlje?

“To je dio političke koreografije. Ključno pitanje je zašto dolazi do ove krize. Mislim da dolazi jer Srbija ne može istovremeno nositi komplikovane odnose u BiH i situaciju na prostoru Kosova i Metohije. Po pravilu, kada na jednoj strani morate da učiniti ustupke, na drugoj strani zatežete sa nacionalizmom i tako kompenzujete štetu koju trpite. Nije sporna razlika u odnosu Vučića i Vlade u odnosu prema Bosni u odnosu na sve ono što je bila karakterisitka političara koji dolaze iz tog kruga srpskih nacionalista koji su smatrali Vučića dijelom svoje orbite. Konačno do tih razlika je došlo tokom obilježavanja Dana RS-a, krize oko referenduma i stava koji je bio drugačiji u Beogradu nego u samoj Banjaluci”, smatra Jovanović.

Predsjednik LDP-a je kazao da je lično zabrinut, ali i to da ako se može tražiti prostor za spuštanje lopte onda je to činjenica da je kriza u odnosima ljudi koji se vrlo dobro poznaju.

“Posljedice krize su manje-više kontrolisane. Ona će naduvati nacionaliste u Srbiji i Bosni, a taj nacionalizam će iskorisiti da ostanu na pozicijama na kojima su se nalazili do sada, dakle Dodik u Banjaluci, Izetbegović u Sarajevu, a SNS i Vučić u Beogradu. Dolazi do izražaja nemoć da iskoračimo iz bosanskog minskog polja ostavljajući komplikovane odnose za neko vrijeme pred nama, ulazeći slabiji nego što je to bio slučaj do jučer. Nije rekao Bakir Izetbegović ništa što je novo. Uporedite političke prilike u kojima se našla zemlja (Srbija) kada je dolazio Erdogan, a Turska je priznala nezavisnost Kosova, a ona je na neki način pokrovitelj Izetbegovića i onoga što se dešava sada”, kazao je Jovanović.

Kako ocjenjujete naslovnice koje smo mogli vidjeti u srbijanskim medijima nakon izjave sa naslovima Bakir ponovo spreman da kolje ili zabio nož Srbiji u srce, da ruši Vučićeve napore da poboljša odnose…

“Naravno da je preoštro. Sve će se završiti na ličnom odnosu Izetbegovića i Vučića koji vodi računa o onome što on lično govori. Ovo je situacija u kojoj treba izvaditi glavu iz pijeska. Nije Beograd najveći problem Sarajeva. Zapad ne zna šta će sa Bosnom. Kada pogledamo u zapadnoj Evropi ima tako malo građanske politke i principa na osnovu kojih bi se navodno trebala graditi BiH u budućnosti oslobođena stega Dejtonskog sporazuma.”

Gost Novog dana je kazao da “svijet koji trebaju izgraditi u Bosni Bošnjaci, Srbi i Hrvati gotovo ne postoji u Evropi.”

“Očigledno da tu nema prostora za funkcionisanja kako se funkcionisalo do sada. Zbog toga mislim da i mlaki stav međunarodne zajednice govori da sami moramo preuzeti odgovornosti i pokušati se sami dogovoriti da spriječimo još veće probleme kao posljedica činjenice da se kriza ne rješava i kao činjenica da je Srbija u još većem problemima na prostoru Kosova, svojoj spoljnojpolitičkoj orijentaciji, komplikovanih odnosu sa Briselom i Moskvom i čitavim nizom unutrašnjih neriješenih pitanja.”

Da li je slučajno ili ne što ovakva retorika ponovno dolazi uoči službene posjete BiH Srbiji?

“Ne volim tu preveliku političku simboliku. Bitno je da je posjeta pred nama i da će doći relativno brzo i da je to prilika da se zajednički iskorači iz situacije u kojoj smo se svi našli.”

Najavljuje se potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta, što je najavio i predsjednik Vučić. Da li Srbija ide ka priznanju nezavisnosti Kosova?

“Mislim da je ta Vučićeva poruka po težini značajnija od svega što je rečeno kao reakcija na Izetbegovićev intervju. Pravno obavezujući dokument nije formalno priznanje Kosova jer mi nemamo snagu za takvu političku odluku. Pravno obavezujući sporazum je politički minimum kako bi se uspostavili drugačiji odnosi od trenutnog stanja u kojem se nalazi Beograd i Priština. Sama Evropa insistira na tome, kao i Zapad, jer se plaše krize koja bi se mogla razviti iz nerasčišćenih odnosa.”

Jovanović je kazao da je “nezavisnost Kosova realnost”.

“Možemo u političkom smislu to šminkati i bježati, gurati glavu u pijesak, žrtvovati našu djecu, ali poruka Vučića da Evropa institira na pravno obavezujućem sporazumu i njegova spremnost da makar o tome razgovora predstavlja šansu i to ne smijemo propustiti. Ja u tome što se dešava u Briselu često vidim kao alibi i odgovor na ono što mi povremeno opisujemo kao eskalaciju tenzija i novi nacionalizam u našim međusobnim odnosima.”

Kako komentarišete činjenicu da je istu konstataciju rekao i ranije, a i sada za DW Dragan Čović, član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, no ona nije prourokovola nikakve reakcije. Čujemo od političara iz RS-a da ona nema istu težinu. Razlika?

“Čović nije autentični predstavnik Hrvata s kojima mi imamo hronične nesporazume i sukobe. To je Zagreb. To nije taj nivo i zato se ne reaguje na takav način na njegove izjave. Vrlo često Hrvati u BiH paktiraju s Dodikom i vrše pritisak na Bošnjake i Izetbegovića. To je ta neiskrena i podmukla politika koja je karakteristična za gotovo sve u Bosni. Bosna nije sama od sebe postala nesrećna. Ona je u velikoj mjeri posljedica potpuno pogrešnih poteza koje su u dogovoru povlačili Beograd i Zagreb.”

Autor: N1