Nevrijeme pogodilo Sarajevo: Novi problemi za vozače

Dijelove Sarajeva tokom dana pogodilo je veliko nevrijeme. Veliko nevrijeme izazvalo je velike probleme vozačima u sarajevskoj općini Novi Grad, javlja N1.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljava zabilježeni su u Hercegovni, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Do kraja dana ili u večernjim satima pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja.

Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim i ponegdje sjeverozapadnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i u večernjim satima mogući su povremeni lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 23 °C.

Veliko nevrijeme pogodilo je dio Sarajeva pic.twitter.com/HO5Nc6zOEy — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) July 23, 2018

Autor: N1