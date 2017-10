Nevjerovatni prizori sa sarajevskih planina, a tek početak oktobra: Snijeg do koljena, a temperature ispod nule

Iako je tek rana jesen, na sarajevskim planinama sinoć i jutros je zabilježen prvi ovosezonski snijeg, prenosi Anadolu Agency (AA).

Na Jahorini je zabilježena visina snježnog prekrivača preko deset centimetara i temperatura od jednog stepena Celzijusa iznad nule. Slična situacija je zabilježena i na Bjelašnici, s tim što je na ovoj olimpijskoj planini prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FMZ BiH) u 13 sati temperatura iznosila minus tri stepena Clezijusa.

Iz FMZ BiH najavljuju da će tokom dana u Bosni, ipak, doći do postepenog smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini do razvedravanja. Današnje dnevne temperature kretale su se od sedam do 14, a na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni Celzijusa.

Drugog dana vikenda očekuje se poboljšanje vremenskih prilika. U nedjelju u jutarnjim satima u Hercegovini, na istoku i sjeveroistoku Bosne pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje. U ostatku BiH pretežno oblačno.

Prema kraju dana i u večernjim satima smanjenje oblačnosti. Poslije podne ili u večernjim satima ponegdje u centralnim i sjevernim područjima Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja. Jutarnje temperature od jedan do sedam, na planinama do minus dva, na jugu od osam do 11, a dnevne od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa.

Iz Bosanskohercegovačkog automoto kluba (BIHAMK) kažu da je danas na dionicama u višim planinskim predjelima srednje i istočne Bosne moguć nailazak na raskvašen snijeg na kolovozu, pa vozače pozivaju na pojačan oprez. Na ostalim putevima kolovoz je pretežno mokar ili vlažan. U zapadnim krajevima, vozače upozoravaju na mjestimično jake udare vjetra.

Autor: Anadolija