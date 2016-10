Nesreća u Zenici: Poginuo vijećnik, sletio sa džipom i prevrnuo se

Šemso Mujić, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zenica, poginuo je danas oko 11.55 sati na lokalnom putu Ograjna – Bistričak, na prostoru Nemilske rijeke. Vozilo, kojim je upravljao, sletjelo je sa puta i prevrnulo se.

Nezvanično se saznaje da je prije toga Mujić imao srčani napad. Iz MUP-a ZDK rečeno je da je porodica preuzela tijelo, te da neće biti obdukcije. Mujić je u dva mandata bio vijećnik u Općinskom, pa u Gradskom vijeću, i to od 2008. do 2012. godine, te od 2012. do ovih dana, kad se očekuje da novi saziv Vijeća preuzme mandat.

Na proteklim lokalnim izborima bio je kandidat, ali nije osvojio dovoljan broj glasova za treći mandat vijećnika. Pedesetjednogodišnji Mujić, inače rodom iz Zavidovića, bio je oženjen i otac je troje djece.

Autor: Nezavisne.com