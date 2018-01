Nemamo ništa protiv interesa Hrvatske ako nisu na račun BiH, Čovićev prijedlog nehrvatski

Rješenja koja traži Dragan Čović i HDZ su duboko diskriminirajuća, prije svega po Hrvate, a onda naravno što HDZ-u ništa ne znači, po sve građane BiH. Po meni je očekivati da se SAD, Velika Britanija i Njemačka i bilo koja druga demokratska zemlja ne zalažu ili bar prećutno ne podržavaju ono što traži Čović, kaže u intervjuu za Vijesti.ba predsjednik DF-a Željko Komšić koji je komentirao i moguće kandidate ljevice za predstojeće izbore.

– Kako ste vidjeli poruke koje je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović poslala u prvoj posjeti Bosni i Hercegovini nakon što je Hrvatska proglašena krivom za agresiju nad Bosnom i Hercegovinom?

KOMŠIĆ: Gospođa Grabar Kitarović je malo ublažila retoriku u odnosnu na ono što sam ja očekivao ali opet nije odustala od svojih osnovnih ideja i postavki, dakle nije promijenila namjeru. Ona je to samo na blaži način iznosila, pogotovo kada je riječ o nekim stvarima koje su unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, naprimjer uređenje BiH i aktuelna tema o kojoj se puno priča, odnosno Izborni zakon.

Saopštenja i izjave iz Predsjedništva su šture, tako da ne mogu zaključiti kakvi su stavovi iznošeni, mada je očigledno bilo razgovora i o toj temi. Vidim da sa predsjedavajućim Vijeća ministara o tome nije razgovarala i da je to bio manje-više protokolaran susret ali ono što bih ja potencirao to je njen razgovor sa Valentinom Inzkom. Očigledno nije odoljela iskušenju da se opet, sad preko visokog predstavnika petlja u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Vidio sam i Inzkovu izjavu na tu temu, a ja mislim da je najpametnije bilo od strane Inzka da je takvu vrstu razgovora sa Grabar Kitarović odbio.

– Ipak Čović je bio prilično samouvjeren, kazao je da će u maju biti postignut dogovor u vezi izmjena Izbornog zakona, ali sa druge strane postoje ozbiljne informacije da SAD, EU i pogotovo Njemačka uključuju i da nisu baš nakloni HDZ-ovom prijedlogu?

KOMŠIĆ: Niko ko se zalaže za osnovne demokratske principe, a te zemlje koje ste pobrojali definitivno to jesu ne može pristati na rješenja koja traži Dragan Čović i HDZ jer su ona duboko diskriminirajuća, prije svega po Hrvate, a onda naravno što HDZ-u ništa ne znači, diskriminirajuća po sve građane BiH. Dakle po meni je očekivati da se SAD, Velika Britanija i Njemačka i bilo koja druga demokratska zemlja ne zalažu ili bar prećutno ne podržavaju ono što traži Čović.

– Predsjednica Hrvatske nije izjavila nikavu sućut niti se izgleda osjećala nelagodno zbog riječi koje je uputila na račun BiH.

KOMŠIĆ: Trebala je poslušati bivšeg predsjednika Republike Hrvatske gospodina Ivu Josipovića i trebala učiniti nešto slično kao što je on učinio kada je dolazio u posjetu Bosni i Hercegovini, to bi bilo i pošteno i pametno i sigurno bi bilo pozitivno dočekano u BiH i bar na neki način dalo posjeti predsjednice Hrvatske neku pozitivnu crtu, ali nažalost to nije uradila.

– Kako gledate na izvještaje hrvatskih medija, NOVA TV u svojim izvještajima uporno naglašava kako Hrvatska ima problem s Bošnjacima a ne sa BIH?

KOMŠIĆ: Mislim da je to pomalo šovinistički. Hrvatska ima problem sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno to što želi da koristi svoju poziciju ne bi li upravljala procesima u Bosni i Hercegovini i određivala ekonomske i političke tokove u BiH. To svako pametan u Hrvatskoj treba shvatiti kao problem .

– Također navodi se i kako bošnjačka politika blokira gradnju Pelješkog mosta iako je on interes Bosne i Hercegovine, bošnjačka politika osporava Hrvatima njihovo pravo da budu izabrani u Predsjedništvo i Dom naroda. Kakvu to poruku šalje?

KOMŠIĆ: Radi se o sveobuhvatnom političkom pritisku prije svega na zvanično Sarajevo, ali treba im reći da to nema veze sa Bošnjacima kao narodom nego sa Bosancima i Hercegovcima odnosno državom Bosnom i Hercegovinom, jer nama je stalo do interese naše države. Nemamo mi ništa protiv Hrvatske i njenih interesa, ali ako se hrvatski interesi ostvaruju na račun Bosne i Hercegovine naravno da ćemo svi biti protiv toga. Interes Bosne i Hercegovine jeste granica da se vidi šta je sa vrhom polutoka Klek, Malim i Velikim Škojem i šta je sa morem. Hrvatska je u dva navrata svojim unutrašnjim zakonom prekršila Konvenciju o pravu mora gdje nije tražila saglasnost BiH. Često neki pa čak ovdje i u Sarajevu pominju arbitražu kao način rješavanja tog spora. Nije ovdje u pitanju arbitraža nego je u pitanju to da je Hrvatska u dva navrata prekršila konvenciju i da BiH ima osnova da tuži Hrvatsku pred međunarodnim sudom u Hamburgu.

Tri kandidata loše rješenje

– Kako komentirate stav SDP-a da bi trebala ljevica ići sa tri kandidata za člana Predsjedništva, neki kažu da bi Vama to umanjilo šanse?

KOMŠIĆ: Ljevica je uvijek imala više kandidata jer nisu samo SDP i DF stranke ljevice. Ljevica je uvijek izlazila sa više kandidata. Iskreno, ne bih volio da se to desi jer bi izlazak sa kandidatom za člana Predsjedništva u RS-u objektivno išao na ruku Dodiku, ali SDP svakako ima pravo da autonomno donosi odluke i šta god oni da donesu kao odluku ja to poštujem jer razumijem i poziciju SDP-a. Šta će to u konačnici da znači to je druga stvar, ali svako od nas nosi odgovornost i za posljedice.

– Kako gledate na mogućnost da Nermin Nikšić bude kandidat za člana Predsjedništva BIH iz reda bošnjačkog naroda?

KOMŠIĆ: To je do SDP-a i Nermina Nikišića, hoće li se odlučiti na to. To je isto kao da me pitate za bilo kojeg drugog kandidata.

Autor: Vijesti.ba