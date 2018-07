Nejmar ponovo imao svoj ”performans”, i opet mu se smiju na društvenim mrežama

Brazil je danas izborio plasman u četvrtfinale Mundijala, savladan je Meksiko sa 2:0, ali iako je bio i strijelac i asistent, Nejmar (Neymar) je možda najviše komentara i reakcija izazvao poslije drame koju je napravio kada ga je Lajun nagazio sredinom drugog poluvremena.

Naravno, potez Meksikanca jeste bio provokativan, ali Nejmar kao da je jedva dočekao da po ko zna koji put pretjera s reakcijom.

Sudija Roki na sve ovo nije reagirao, a Nejmar je poslije ovog ”performansa” nastavio kao da se ništa nije dogodilo i u finišu meča je i asistirao Firminu za konačnih 2:0.

you ever go bowling but can’t find a ball so you use Neymar pic.twitter.com/ET6i01GxuD

— ‘is (@isabel_poncee) July 2, 2018