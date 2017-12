Ne odustaju od pravilnika, vozački skuplji i do 500 KM

I pored negodovanja privrednika i brojnih auto-škola, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ne odustaje od pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kojim će biti određena minimalna cijena časa, a auto-škole biti spriječene da slobodno formiraju cijene, što će u konačnici dovesti do poskupljenja polaganja vozačkih ispita.

Da podsjetimo, prevoznici su u strahu da će nove cijene demotivisati nove vozače, kojih ionako nema, jer su uglavnom otišli u zemlje Evrope, dok se veliki dio auto-škola pribojava da će ostati bez kandidata.

U Ministarstvu kažu kako su apsolutno svjesni da postoji potreba za angažovanjem vozača od strane privrednika u BiH, ali da tako ne smiju dopustiti da se taj proces odvija uz ugrožavanje sistema sigurnosti saobraćaja na cestama u zemlji.

“Ni u kojem slučaju nije nam namjera da se cijena osposobljavanja povećava po bilo kojem osnovu, već da se eliminišu nelojalna konkurencija i neprirodno niska cijena koja je prisutna kod nekih auto-škola, a koja ide na uštrb kvaliteta procesa osposobljavanja”, tvrde u Ministarstvu.

Inače, nacrt pravilnika je prošao javnu raspravu, a utvrđeni prijedlog će biti dostavljen nadležnim organima za obrazovanje u entitetima, kantonima i Vladi Brčko distrikta radi dobijanja mišljenja, čime će se utvrditi broj časova koji je potreban za sticanje određene kategorije.

“Očekujemo da se najkasnije u januaru 2018. godine okonča procedura izrade i pravilnik uputi na objavu u ‘Službeni glasnik BiH’”, poručili su iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Međutim, u resornom ministarstvu nam nisu mogli objasniti ono što bi u cijeloj priči trebalo da bude ključno – na koji način će povećanje cijena uticati na kvalitet obuke i šta je to novo što će kandidati za vozače dobiti poskupljenjem. Isti odgovor nismo dobili ni u većini auto-škola koje smo kontaktirali.

Sa druge strane, u pojedinim auto-školama nadaju se kako će odluka biti povučena, što je uradila i susjedna Hrvatska, jer to nije bilo u skladu s EU direktivama. Poručuju kako postoje i druga rješenja.

“Ministarstvo ne želi na jednostavniji način da riješi probleme koji se pojavljuju u procesu obuke. Profesionalizacijom ispitne komisije i rješavanjem njihovog statusa bi se riješili auto-škola koje ne rade u skladu sa standardima. Ispitivači treba da budu taj filter eliminacije jer ponovo se svi propusti svaljuju na leđa građana BiH”, rečeno nam je u banjalučkoj auto-školi “Mir”.

Mišljenje da se pravilnik ne treba mijenjati, a samim tim i cijene, ranije su izrazili i u Privrednoj komori Republike Srpske i u Udruženju za unutrašnji i međunarodni transport.

Sa druge strane, Sead Halvadžija, predsjednik Udruženja auto-škola Kantona Sarajevo, kaže kako će se određivanjem minimalne cijene obuzdati nelojalna konkurencija koja je do sada smanjivala cijene, a samim tim, kako tvrdi, i kvalitet obuke.

“Godinama unazad su nam nametnuli brojne troškove. Da bismo opravdali kvalitet, potrebno je i cijenu dovesti u pravo stanje”, kazao je on.

Inače, procjene pokazuju kako bi vozački ispiti mogli poskupjeti od 400 do 500 maraka, jer bi nova cijena bila između 25 do 30 maraka po času za razliku od dosadašnjih, koje se kreću od 15 do 20 maraka.

Poređenja radi, računica “Nezavisnih” pokazuje kako profesori u srednjim školama u Republici Srpskoj za jedan čas zarade 5,70 KM.

Autor: Akta.ba