Nasilink brutalno nokautirao tinejdžerku ispred kluba: ‘Branila sam druge cure koje je gnjavio’ (VIDEO)

Tinejdžerica koju je ispred londonskog kluba nokautirao nasilni mladić, otkrila je da je dobila šakom u glavu zato jer je stala u obranu drugih djevojaka ondje, koje je ovaj vrijeđao.

20-godišnji Liam Holmes dvaput je šakom u bradu udario djevojku koja ga je pokušala spriječiti da prestane verbalno napadati cure koje su se našle pred klubom Faces u Istočnom Londonu. ‘On je teška kukavica’, rekao je jedan od svjedoka sukoba.

Da stvar bude bolja, Liama je na policiju odvela majka Cathy nakon što ju je netko od poznatih upozorio da je snimka napada objavljena na društvenim mrežama.

Na videu Holmes se unosi u lice 18-godišnjoj djevojci koja mu se suprotstavila zbog vrijeđanja. Potom je jednom udari, a nakon što se ona vrati, udari je još snažnije drugi put. Na uznemirujućoj snimci djevojka nakon toga bez svijesti padne na pod.

U razgovoru za britanski The Sun, koji nije htio otkriti njezino ime, ispričala je: ‘Taj dečko je hodao naokolo i sve cure ispred kluba vrijeđao i nazivao ‘debelim pi***ma’. On i prijatelj su grupicu djevojaka stjerali u kut i prijetili im da će ih nalupati. Zato sam se upetljala. Rekla sam mu da je u krivu, da se makne, da bude pristojan, a onda je izgubio živce. Bila sam u nesvijesti pet minuta. Sjećam se samo da ležim na podu i da ima krvi svuda oko mene.

U bolnici su mi snimili glavu, no nisam imala težih posljedica osim ozljeda unutar usta i masnice. To nije snimljeno, no udario je i moju prijateljicu nekoliko puta. Ostale su joj masnice.’

U videu pogledajte sukob, no upozoravamo da su neke scene uznemirujuće!

Napad se dogodio u subotu oko tri sata ujutro pred klubom Faces u Gants Hillu. ‘Svi su bili vani nakon zatvaranja. Grupica djevojaka je nekog čekala kad ih je taj tip odjednom počeo vrijeđati da su ‘debele pi**e’. Cura koja je dobila udarac, suprotstavila mu se i rekla da ne razgovara tako. On je onda krenuo vrijeđati drugu curu, ali vidio sam ga da već stišće šaku i ide prema djevojci. On je teška kukavica kad je tako nešto mogao napraviti mladoj curi’, rekao je jedan od svjedoka.

Autor: Jutarnji.hr