NASA: Preživjeli smo najtoplije ljeto, a posljedice nas tek čekaju!

Temperature na globalnom nivou u avgustu ove godine bile su najviše temperature koje su ikad zabilježene, navodi se u izveštaju američke svemirske agencije NASA, koji je objavljen u ponedjeljak.

Ova agencija je 1880. godine počela da bilježi temperature na globalnom nivou, pa su zato ove godine bile najviše temperature u avgustu u posljednjih 136 godina, prenosi Jutarnji.

Iako je juli obično najtopliji mjesec u godini, ovoga puta pokazalo se kako je avgust bio topliji, objašnjeno je u izvještaju naučnika NASA-inog GISS-a.

Pomenuto povećanje temperature, objašnjavaju stručnjaci, moglo bi da ima devastirajuće posljedice.

GISTEMP analysis for August 2016 – Another month, another record: https://t.co/edAuzEZwmq pic.twitter.com/5jlMOYpnYE

— NASA GISS (@NASAGISS) 12. rujna 2016.