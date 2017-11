Narednih dana u BiH stabilno vrijeme, u nedjelju ponovo snijeg

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne u Hercegovini i na zapadu Bosne pretežno oblačno.

Vjetar, uglavnom, slab do umjeren južni i jugozapadni, a dnevne temperature kretaće se od devet do 15 stepeni celzija.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme uz dnevna temperatura oko 11 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne u Hercegovini i na zapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla. Vjetar u Bosni slab jugozapadni, a u Hercegovini, uglavnom, slaba bura.

U petak se u većem dijelu BiH također, očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla.

U subotu, prijepodne umjereno do pretežno oblačno, a poslijepodne pretežno oblačno vrijeme.

Pretežno oblačno vrijeme s kišom najavljuje se u nedjelju. Prijepodne snijeg ili susnježica se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a do kraja dana ili u večernjim satima i u nizimam centralne, istočne i zapadne Bosne. Visina novog snježnog pokrivača od jedan do pet, lokalno do deset centimetara.

Jutarnje temperature od tri do devet, na jugu do 11, a dnevne od šest do 11, na jugu od 10 do 14 stepeni celzijusa. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH prognozira pad temperature zraka.

