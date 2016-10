Narednih dana u BiH oblačno s kišom, na planinama snijeg

U centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine danas će prijepodne, biti pretežno oblačno vrijeme.

U ostatku BiH bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 20 stepeni.

U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne prijepodne je bilo pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku BiH je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, piše “Fena”…

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom u većini područja. Padavine se ne očekuju ne sjeveru i sjeverozapadu BiH. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 20 stepeni.

U ponedjeljak, 10. oktobra bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća grmljavina. U večernjim satima na planinama bit će sa snijegom. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 21 stepen.

U utorak, 11. oktobra bit će pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje uz slabu kišu ili lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 9 do 15, na jugu od 16 do 20 stepeni.

U srijedu, 12. oktobra bit će pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini poslijepodne doći će do razvedravanja. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u istočnim dijelovima Bosne bit će sa slabom kišom. Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 7 do 12, na jugu od 14 do 18 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.