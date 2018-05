Narednih dana u BiH kiša, pljuskovi, grmljavina i grad

Prvog dana vikenda u BiH se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima povremeno će padati slaba kiša u jugozapadnim i ponegdje u centralnim djelovima.

Tokom dana, u cijeloj zemlji bit će nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u sjevernim i sjeverozapadnim područjima, a lokalno postoje uvjeti i za pojavu grada, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

U nedjelju se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Moguća je slabija grmljavina. U Hercegovini prije podne nešto manje oblačnosti. Tokom dana, sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, a najviša dnevna između 17 i 22, na jugu zemlje od 24 do 28 stepeni.

Prvog radnog dana u predstojećoj sedmici u BiH će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 22, na jugu zemlje od 24 do 27 stepeni.

U utorak se također očekuje umjereno oblačno vrijeme. Uz nešto više oblaka, ponegdje u centralnim djelovima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura većinom će biti između 17 i 23, na jugu zemlje od 23 do 26 stepeni.

