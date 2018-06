Narednih dana oblačno vrijeme s padavinama

Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

U Bosni sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina poslije podne i u večernjim satima. Ponegdje na jugu i jugoistoku Hercegovni očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 15 do 22, na jugu od 24 do 29 °C.

Sutra u Bosni pretežno oblačno, a u Heregovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većem dijelu naše zemlje. Intenzivnije padavine u drugom dijelu dana i u večernjim satima. U Hercegovini padavine tokom poslijepodneva. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 25 do 30°C.

U nedjelju umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se poslije podne i u večernjim satima. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 26 do 31 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 28 do 32 °C.