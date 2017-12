Naredne sedmice kiša i snijeg, ali i temperature do devet stepeni

U ponedjeljak, 1. januara 2018., prije podne se prognozira naoblačenje, odnosno kiša od poslijepodnevnih sati i tokom noći na utorak. Na planinama će padati i snijeg, prenosi Anadolu Agency (AA).

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH) saopćeno je kako će puhati slab do umjerene jačine vjetar južnog smjera, a u noći na utorak vjetar mijenja smjer na sjever.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus dva i dva, na jugu zemlje do četiri, a u Krajini i do osam stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između šest i 12 stepeni.

U utorak se očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Snijeg se prognozira iznad 800 metara nadmorske visine.

Prestanak padavina moguć je u poslijepodnevnim satima. U noći na srijedu doći će do smanjenja oblačnosti. Puhat će slab do umjerene jačine vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U noći na srijedu vjetar u Bosni mijenja smjer na jugo. Temperatura zraka uglavnom između dva i šest stepeni, na jugu zemlje od pet do devet stepeni Celzijusa.

U srijedu u jutarnjim satima očekuje se više oblačnosti na istoku Bosne. U većem dijelu zemlje vrijeme će biti pretežno vedro. Od sredine dana se očekuje novo naoblačenje i slab do umjerene jačine vjetar južnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će većinom između minus četiri i nula, na jugu zemlje do dva stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i osam stepeni.

U četvrtak se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama snijeg. Prestanak padavina najavljen je za poslije podne. Puhat će slab vjetar južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će većinom između minus jedan i četiri stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i osam stepeni Celzijusa.

