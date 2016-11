Narandžasto upozorenje zbog obilne kiše i olujnog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod za sutra je izdao narandžasto upozorenje zbog obilne kiše u Hercegovini i zapadanim područjima Bosne te vjetra s olujnim udarima u cijeloj zemlji.

Očekivana količina padavina u Hercegovini i jugozapadnim djelovima od 40 do 60 l/m2, lokalno i do 70 l/m2. Olujni udari vjetra od 40 do 65 km/h, lokalno i do 75 km/h, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, javja Fena.

Tokom cijelog dana puhat će jako jugo sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, a najviša dnevna većinom između 17 i 23 stepena.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno i vjetrovito. Od sredine dana prema večernjim satima povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

U BiH danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša.

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica 2 stepena, Sokolac 7, Ivan-sedlo i Zenica 8, Kupres 9, Goražde 10, Bijeljina i Livno 12, Bugojno i Mostar 13, Sarajevo 14, Prijedor i Srebrenica 16, Doboj, Gradačac, Sanski Most, Trebinje i Tuzla 18, Banja Luka i Neum 19 i Bihać 20, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Autor: Fena