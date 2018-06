FHMZ BiH proglasio je narandžasto upozorenje za dijelove BiH. Navodi se da se u određenim dijelovima očekuju intenzivne padavine, te pozivaju na oprez.

Područje odnosno lokacija, za koju se izdaje upozorenje je sjeveroistočna i centralna Bosna, a interval za koji se izdaje upozorenje je četvrtak.

Meteorolozi napominju da je očekivana količina padavina od 30 do 60 l/m2, lokalno i do 80 l/m2.

U Bosni jutros oblačno s kišom, a u Hercegovini pretežno vedro

U Bosni jutros je oblačno vrijeme sa kišom na sjeveru i sjeveroistoku, a u Hercegovini je pretežno vedro.

Temperature zraka u 08.00 sati (°C): Bjelašnica 6; Ivan-sedlo 13; Sokolac 14; Bihać 15; Bugojno, Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 16; Gradačac, Livno, Prijedor 17; Banja Luka, Bijeljina, Brčko, Doboj, Zvornik 18; Grude 19; Široki Brijeg 20; Stolac 21; Trebinje 22 i Mostar 23.

U Bosni će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenim grmljavinom. U Hercegovini prijepodne uglavnom pretežno sunčano. Poslijepodne se očekuje naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom. Padavine će u cijeloj zemlji biti slabog do umjerenog intenziteta. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevne temperature od 16 do 22, na jugu od 23 do 29 °C.

U Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i u večernjim satima ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura oko 20 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.