Narandžasti meteoalarm: Večeras olujni udari vjetra u ovim dijelovima BiH

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica, Sokolac -12 stepeni, Bugojno -11, Ivan Sedlo, Livno -10, Sanski Most -9, Banja Luka, Bihać -8, Sarajevo -7, Jajce, Tuzla -6, Doboj, Prijedor, Srebrenica -5, Grude -4, Bijeljina -3, Brčko, Gradačac, Široki Brijeg, Zvornik -2 i Mostar 2 stepena.

Danas će preovladavati sunčano vrijeme. Krajem dana ili u večernjim satima naoblačenje u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini, a zatim i u ostatku Bosne. U večernjim satima kiša, a u višim područjima snijeg, je moguć na jugu, jugozapadui i zapadu zemlje. Vjetar slab do umjeren, u večernjim satima jak sa olujnim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od -2 do 4, na jugu i sjeverozapadu zemlje od 6 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. Dnevna temperatura oko 1 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zvaoda (FHMZ) BiH.

Meteoalarm je za danas zbog olujnih udara vjetra izdao narandžasto upozorenje za banjalučku, višegradsku, livanjsku, bihaćku i tuzlansku regiju.

U banjalučkoj, bihaćkoj i livanjskoj regiji sutra se očekuju udari vjetra od 60 do 80 kilometara na čas, a temperatura vazduha do minus osam stepeni Celzijusovih.

Na višegradskom i tuzlanskom području očekuju se udari vjetra od 60 do 90 kilometara na čas.

Temperatura vazduha u višegradskoj regiji padaće do minus 14 stepeni, a na tuzlanskom do minus osam.

Narandžasto upozorenje ukazuje na opasno vrijeme, odnosno prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Žuti meteoalarm proglašen je za područje od Prijedora, preko Gradiške niz rijeku Savu prema Bijeljini, te za sarajevsku, fočansku, trebinjsku i mostarsku regiju.

Na području od Prijedora do Bijeljine, te u sarajevskoj i fočanskoj regiji očekuje se temperatura vazduha do minus osam stepeni, a udari vjetra od 40 do 50 kilometara na čas.

Za mostarsku i trebinjsku regiju prognozirana je temperatura vazduha do minus tri stepena, a udari vjetra od 40 do 60 kilometara na čas.

Žuti meteoalarm ukazuje na potencijalno opasno vrijeme, odnosno prognozirane su vremenske pojave koje nisu neuobičajene, ali je potreban oprez.

Autor: Fokus.ba