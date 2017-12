Napustila devetoro djece zbog 12 godina mlađeg kojeg je upoznala preko Facebooka

Heidi Hepworth, 44-godišnja Engleskinja iz gradića smještenoga nedaleko od Sunderlanda, koja je iznenada odselila u Afriku zbog 12 godina mlađega Gambijca kojeg je slučajno upoznala na Facebooku, potvrdila je u razgovoru za list The Sun da se ne kaje i ne smatra lošom majkom.

Priča o Hepworth je prije mjesec dana snažno odjeknula medijima, prvenstveno stoga što je podvučeno da je iza sebe ostavila devetoro djece, među njima i dvije djevojčice u dobi od 6 i 9 godina.

“Naravno da nije bilo lako ostaviti djecu, ali budući da nisu mogla poći sa mnom, nisam imala drugog izbora”, izjavila je Hepworth, pa naglasila da se neće nikome izvinjavati što je odlučila slijediti srce.

A srce je poklonila Salieu Jallowu, koji joj je bez ikakvog povoda svojedobno poslao zahtjev za prijateljstvom na Facebooku.

Poruka za porukom i flert se odjedanput pretvorio u pravu u romansu, u nagli raskid koji je slomio njenog dugogodišnjeg supruga Andyja.

Andy je s Heidi u braku proveo 23 godine te za tog vremena s njom dobio šestoro djece, tri sina (11, 17 i 18 godina) te tri kćerke (6, 9 i 23). Život mu je obogatila s još troje djece iz prethodne veze, koju je, barem prema vlastitim tvrdnjama, odgajao kao svoju.

O Heidi je kazao da se iznenada iz brižne majke pretvorila u odvratnu osobu, koju je zahvatila kriza srednjih godina, uslijed čega joj je njegov rival Salieu isprao mozak.

“Odjedanput je počela odlaziti u teretanu i solarij, tetovirati se. Toliko se promijenila da sam dobio osjećaj kao da je opsjednuta”, izjadao se Andy novinarima, kojem bivša nije ostala dužna.

Heidi ga je optužila da je ljubovao sa strane, ali i da se toliko udaljio od nje da posljednje dvije godine nisu dijelili postelju. Dapače, kazala je da je bilo dana tokom kojih nisu progovorili niti jednu riječ, te da je počela volontirati u dječjoj školi samo kako bi se osjećala bolje i bila u doticaju s drugim ljudima.

“Za razliku od Andyja, Salieu je od prvog trenutka uz mene. Što smo više razmjenjivali poruke, to smo se više emotivno vezali”, prepričala je Hepworth i dodala da se planira za njega udati, a ako je potrebno, i preobratiti na islam.

U međuvremenu je upoznala njegove roditelje, ali mu i predstavila svoju djecu preko interneta. Salieu im se prema njenim navodima silno svidio, pa utoliko ne očekuje problem jednom kada se uživo upoznaju.

Hoće li to biti u Gambiji ili Engleskoj, Heidi još uvijek nije sigurna, međutim budući da je iz praktičnih razloga izvjesniji njegov dolazak u Veliku Britaniju, sve ukazuje na to da će on biti taj koji će pakirati kofere.

“I neka dušebrižnici ne brinu, ja za svog Salieua nisam tek “toubab”, bjelkinja u kojoj on vidi državljanstvo i pasoš. Mi se volimo”, kazala je na kraju.