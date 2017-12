Napadač iz New Yorka aktivirao eksploziv iz osvete

Akayad Ullah, muškarac koji je danas aktivirao improviziranu eksplozivnu napravu ranivši sebe i još četiri osobe, bio je profesionalni vozač limuzina, objavili su američki mediji.

Ullah je dao iskaz policiji, ali detalji nisu zvanično objavljeni. Prema policijskim izvorima, motiv napada bio je osveta.

Ullah je, kako piše The New York Post, rekao da „ljudi stradaju u njegovoj zemlji“, pa se htio osvetiti. Napadač je porijeklom iz Bangladeša, a policija tvrdi da nije imao nikakvih kontakata s mrežom terorističke organizacije ISIL, no napad je okarakteriziran kao terorizam. Istrag je u toku, a napadač je zbrinut u bolnici. Ullah je danas aktivirao samoubilački prsluk koji je sam napravio na prometnoj autobuskoj stanici.

Pokazalo se da se radi o napravi slabe razorne snage, pa je napadač zadobio uglavnom opekotine dok su još četiri osobe lakše povrijeđene.

