Napad pasa lutalica: Trojica su skočila na mene, dva su mi bila iza leđa. Kada sam vidio kako mi noga izgleda krenuo sam gubiti svijest

Problem pasa lutalica u Bosni i Hercegovini moguće je riješiti sistemski, kažu nadležni i dok se taj problem rješava, ljudi svakodnevno proživljavalu strahove i napade istih. Bez obzira koliko ste sposobni, ukoliko njih deset krene na vas jednoga, šanse da se izvučete bez povrede su male.

Jučerašnji napad se dogodio u Bugojnu gdje je čopor pasa napao odraslog muškarca Harisa Memića koji je završio sa lomom desne noge i čiji će oporavak trajati minimalno dva mjeseca.

“Krenuo sam sa drugom na kafu, to se dogodilo u samom centru grada gdje smo naišli na deset pasa lutalica. Ja sam htio da kažem drugu ‘Napasti će nas’, nisam to ni stigao izgovoriti trojica su skočila na mene. Drug je prešao cestu, a oni su mene opkolili. Ja sam mahao i desnom i lijevom nogom, iz džepa sam izvadio ključeve, jednog pogodio ključem, oni su i dalje skakali i lajali, nisu se odmicali od mene. Kada sam lijevom nogom zamahnuo, desna, stajna noga mi je proklizala jer sam bio na travi i znao sam odmah da sam slomio nogu. Lom je iznad skočnog zgloba”, rekao je za Source portal Haris Memić.

Naš sagovornik kaže kako je odrastao u toj ulici gdje se napad dogodio i kako su se uvijek tu kretali psi, ali da je ovo prvi put da ima neprijatno iskustvo sa njima.

“Ja nikada nisam dirnuo te pse, ovdje ispred zgrade ima fast food i oni su stalno tu, odrastao sam u toj ulici i nikada me nisu napali da bi se jučer druga situacija desila. Oni su opkolili kontejner, tražili hranu i možda su mislili da ću im dirati taj kontejner i napali su me, ja sam išao trotoarom pored. Kada su krenuli na mene ja sam prvo stao i izvadio sam ključeve, mislio sam baciti ključeve i telefon da ih uplašim ali kada su krenuli na mene zamahnuo sam lijevom nogom na ovog ispred mene, iza mene su već bila dva, okrenuo sam se da zamahnem ponovo nogom, trava je bila mokra i to mi se desilo, noga mi je samo proklizala i odmah sam osjetio da je pukla”, kaže naš sagovornik i dodaje:

“Kada sam pao bilo mi je teško, čim sam vidio kako mi stopalo izgleda iskrenuto krenuo sam gubiti svijest. Zahvaljujem se momcima koji su odmah pritrčali upomoć, mom drugu i drugima koji su stali autom. Momku Mensuru koji je stao, odmah je iz auta izbacio sjedalicu i stavio me u auto i odvezao do hitne”, rekao je on.

Ovo nije prvi slučaj napada pasa lutalica na građane Bugojna, a kako je naš sagovornik rekao, za ovu godinu je isplaćeno 80.000 KM od tužbi za napade pasa lutalica koji konstantno napadaju ljude.

“Po tom pitanju se ništa ne dešava, stalno je ista tema na opštinskom vijeću, ali se ništa ne dešava”, iskren je Haris Memić.

Haris je cijeli život u sportu, kako kaže, trener je golmana u svome gradu, ima 95 kilograma i kada se on nije mogao odbraniti, kako će se odbraniti sutra dijete ili starija osoba od napada pasa?

“Prepadne se čovjek. U tom trenutku se gubi tlo pod nogama, ne znaš gdje se nalaziš. Boriš se svim silama da se zaštitiš, da te ne ujede. Sinoć sam se budio u toku noći, da li od bolova, da li od svega toga što sam doživio ne znam”, iskren je Memić.

Ono što slijedi jeste čekanje na novi pregled za osam dana, a nakon toga će Haris znati da li nogu mora operisati.

“Tada ću znati hoće li biti nekih posljedica, hoće li mi stavljati šarafe. Nezgodna je povreda, kost koju sam slomio se veže sa skočnim zglobom. Cijeli slučaj sam prijavio policiji, od opštine se dobije odšteta, ali to ne može nadoknaditi šta čovjek prođe u tim trenucima”, rekao je Haris Memić za Source portal.

