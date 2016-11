Naoružani pljačkaši htjeli su da opljačkaju prodavnicu dijamanata. Nisu imali pojma na koga su naletjeli!

Većina vlasnika trgovina naoružanim pljačkašima dati će šta god žele, no ovaj čovjek iz Melbourna u Australiji, ima sasvim drugačiji pristup…

Kao što sigurnosni snimak ispod prikazuje, tri maskirana čovjeka naoružana pištoljima i mačetama ušla su u prodavnicu dijamanata. U početku, vlasnik ih je slušao i radio sve što su mu rekli, no to je trajalo sve dok nisu počeli razbijati izloge. Nakon toga, čovjek se razbjesnio i istjerao ih na do sada neviđen način.



Three masked men robbing a jewelry store by FunTVChannel

