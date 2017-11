Nakon sunčanog perioda, stižu oblaci i padavine, a temperature polako padaju…Evo prognoze za naredne dane

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne sa maglom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevne temperatura od 10 do 16, na jugu do 18 °C. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura oko 12 °C.

U nedjelju 05. 11. 2017. pretežno oblačno vrijeme. Jutro na istoku Bosne sunčano. Vjetar slab južni i jugozapadni. U večernjim satima na zapadu Bosne očekuju se jaki udari vjetra. Jutarnje temperature od 1 do 7, na jugu od 6 do 9, a dnevne od 13 do 19 °C.

U ponedjeljak 06. 11. 2017. pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu Bosne i Krajini, a poslije podne ili u večernjim satima u većini područja. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevne od 11 do 17 °C.

U utorak 07.11.2017., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i većini područja. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu do 12, a dnevne od 9 do 15, na jugu do 17 °C.

U srijedu 08. 11. 2017., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, uglavnom prije podne. Najmanja vjerovatnost za padavine na istoku i na sjeveroistoku Bosne. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevne od 9 do 15, na jugu do 17 °C.