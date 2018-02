Do sada smo vidjeli bezbroj video snimaka raznih vrsta ‘nasilja na cestama’, no uvijek se pojavi neki novi koji prikazuje do sada neviđene scene.

Dok se vozio cestom u Oceansideu u Kaliforniji, jedan nestrpljivi vozač SUV-a počeo je ‘šverati’ po cesti i pokušao ući u traku ispred jednog vozača kabrioleta. Jednako bijesan, vlasnik kabrioleta se zaustavio i suočio s nestrpljivim vozačem iza sebe, no to je bio samo uvod u ono što će uslijediti…

Pogledajte i uvjerite se sami: