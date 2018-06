Nakon što je tokom debate dobacio “Nismo u Bosni”: Alma Zadić odgovorila austrijskom konzervativcu

Alma Zadić, zastupnica u parlamentu Austrije odgovorila je konzervativcu Johannu Rädleru koji joj je tokom debate o Saveznoj agenciji za zaštitu države i borbu protiv terorizma, dobacio: “Nismo u Bosni”.

“Zahvalna sam vam zbog onog što ste uradili za izbjeglice, za bosanske izbjeglice, a naročito sam zahvalna za ono što ste uradili za bespomoćne, kao i za ljude u Bosni i Hercegovini. Mnogo sam zahvalna. Radujem se da s vama zajedno otputujem u Bosnu. Međutim, to ne smijemo zamijeniti s onim što se dogodilo u ponedjeljak. U debati niste koristili argumente, već ste se poslužili mojim porijeklom i to porijeklo upotrijebili protiv mene. Omalovažavali ste me na osnovu moje migracione pozadine. Zašto nekom drugom niste predbacili tu pozadinu, već isključivo meni? Šta je prema vašem mišljenju potrebno uraditi i koliko vremena mora proći da bi neko postao Austrijanac, dio ove zajednice? Ja i mnogi drugi s migracionom pozadinom ne želimo biti omalovažavani na osnovu onog što jesmo. Mi želimo biti dio ove zajednice i molim vas da se odnosite prema meni s poštovanjem. Želim da se odnosite prema meni kao prema svima ostalima, da se ne referirate na moju migracionu pozadinu i da ne spominjete Bosnu”, kazala je Zadić.

Podsjećamo, Zadić, koja je inače porijeklom iz Tuzle, je u ponedjeljak u parlamentu govorila da je Austrija nesigurna zemlja, zbog čega je Rädler reagovao opaskom da nisu u Bosni, a on mu je tada odgovorila da njeno porijeklo nema veze sa Saveznom agencijom za zaštitu države i borbu protiv terorizma. Alma Zadić je prva Bosanka u parlamentu Austrije.