Nakon što je čistačica premlatila gošću, policija zatvorila hostel u Splitu

Splitska policija i carina zatvorili su objekat u kojemu je bila smještena Britanka koju su prošlog mjeseca brutalno pretukli u Splitu. Podsjetimo, britanska ispričala je kako su je u Splitu prebili metalnom šipkom jer nije htjela dodatno platiti smještaj u hostelu.

26-godišnja Laura Denmar ispričala je za Daily Mail kako su ona i njen dečko prošli mjesec brutalno napadnuti na odmoru u Hrvatskoj. Završila je u bolnici.

“31. jula 2018. u 11:37 sati zaprimljena je dojava da je u hostelu u Splitu napadnuta gošća. Policijski službenici su upućeni na mjesto događaja te je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je 18-godišnjakinja fizički napala 26-godišnju gošću (državljanka Velike Britanije), zbog izraženog nezadovoljstva uslugom smještaja. 26-godišnjakinji je pružena liječnička pomoć, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 18-godišnjakinje je podnesen Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nadalje, zajedno sa službenicima nadležnog Carinskog ureda izvršen je nadzor poslovanja objekta, kojom prilikom su utvrđene nepravilnosti, zbog čega je nadležna carinska služba poduzela potrebne radnje iz svoje nadležnosti te izdala rješenje o zabrani rada”, rekli su iz policije za Index.hr.

Studentica dramaturgije, koja se školuje na London’s Royal Central School of Speech and Drama, otputovala je prošli mjesec na odmor u Hrvatsku. Laura Denmar i njen dečko Jeremy Lafond rezervisali su hostel u centru grada koji, kako kaže, naplaćuje noćenje 60 funti. Cijena je bila tolika jer je bio vrhunac turističke sezone, javlja Daily Mail. Međutim, kaže Laura, kad su stigli u centar grada, poslali su ih u predgrađe.

“Rekli su nam da moramo pokupiti ključeve od drugog hostela i onda se vratiti natrag u naš. Kad smo stigli, shvatili smo da nešto nije u redu. Tamo je bilo 30 kreveta i jedan zahod. Niko nije radio. Nismo imali gdje, a već smo platili pa smo odlučili ostati”, priča Laura.

“Zadnji dan našeg boravka čistačica je došla ranije i rekla nam da moramo otići odmah ili da platimo dodatno. Rekla sam joj da to nije razumno i odbila dati još novca pa nam je zaprijetila da će pozvati policiju. Znala sam da je to ilegalno pa sam joj rekla da slobodno nazove policiju. Umjesto toga, nazvala je čovjeka za kojeg mislim da je vlasnik. Odlučili smo da ćemo otići odatle što prije, ali ona je zaključala vrata pa nismo mogli nigdje dok taj čovjek nije došao. Kad je došao, on i još jedan tip zabili su Jeremyja u zid, a žena me počela tući metalnom šipkom. Bilo je užasno”, priča Laura.

Laura Denmar dobila je veliku posjekotinu na glavi, koju su joj šivali, ima slomljenu ruku i modrice po rukama i tijelu, javlja Daily Mail. Obratila se hrvatskoj policiji, u kontaktu je s britanskom ambasadom i požalila se web stranici preko koje je unajmila smještaj.

