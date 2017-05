Nakon skandaloznih izjava Tomislava Nikolića, oglasio se i Aleksandar Vučić

Izjava odlazećeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića – o tome kako će jednog dana Srbija i Republika Srpska biti jedno – izazvala je reakciju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH koji ga je nazvao budućim penzionerom.

S druge strane, Nikolićev istup Aleksandar Vučić je ocjenio emotivnim.

“Mislim da je predsjednik Nikolić želio da emotivno istupi, a politika Srbije je da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine i to svi u BiH znaju. I da ponovim nešto što smo bezbroj puta govorili – mi svi volimo Republiku Srpsku, ali je naša obaveza da veoma poštujemo integritet Bosne i Hercegovine. I to je naša budućnost. Mi moramo da živimo zajedno sa Bošnjacima i to je naša politika. Živet ćemo zajedno sa njima i u Srbiji i u BiH”, kazao je Aleksandar Vučić, premijer Srbije.

Cjelokupan projekat obuhvata izgradnju mosta, pristupnih saobraćajnica i zajedničkog graničnog prelaza. Most “Bratoljub” skratiće put za najmanje 80 kilometara – ukupne vrijdnosti 13 miliona evra koju Savjet ministara BiH, Republika Srpska i Srbija zajednički dijele.

