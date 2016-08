Nakon odluke CIK-a oglasio se i Milorad Dodik

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine neće dostaviti Komisiji za sprovođenje referenduma bh. entiteta Republika Srpska izvode iz Centralnog biračkog spiska.

Republička izborna komisija RS tražila je od CIK-a dostavljanje centralnih biračkih spiskova građana tog entiteta i Distrikta Brčko BiH potrebnih za održavanje referenduma o Danu RS-a koji je najavljen za 25. septembar. Zahtjev je odbijen se kao neosnovan.

U intervjuu za N1, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć je kazao da, u slučaju da CIK odbije zahtjev Republičke komisije, postoji drugi plan.

“Ako nam ne dadnu spiskove, to je onda još bolja stvar. Mi ćemo onda preispitati naše zakonodavstvo pa ćemo izbaciti da je osnova za spiskove Centralna izborna komisija. Stavit ćemo da su to spiskovi koji će uraditi onda neki naš organ, lokalna zajednica ili nešto slično. A sada ćemo mi koristiti neke spiskove koje ćemo mi dati verifikacijom jer smo mi zaduženi, naši organi, a oni koji nisu na spiskovima moći će da glasaju i da se u to upišu”, kazao je Dodik za N1.

Dodao je da će referendum biti održan 25. septembra i da “niko o tome ne treba da se brine da će biti drukčije”.

“Prema tome, mogu da zabranjuju i rade šta hoće. Ustavni sud nije se pokazao kao mjesto objektivne odluke, insistira se samo na provođenju priče o RS i kako je to navodno obavezujuće, kao da mi to ne znamo da pročitamo da piše da je obavezujuća odluka Ustavnog suda a da ja pitam kako nije obavezujuća za konstitutivnost Srba u Federaciji”, kazao je predsjednik RS u intervjuu za N1.