Nakon natprosječnih temperatura, od ponedjeljka u BiH drastična promjena vremena

Stabilan period zabilježen je prethodnih dana na području Bosne i Hercegovine kada su vremenske prilike u pitanju sa nadprosječnim temperaturama za ovaj period godine, navedeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), prenosi Anadolu Agency (AA).

“Pogoršanje vremenskih prilika očekuje se od ponedjeljka do 4. decembra. U ovom periodu širom Bosne očekuju se padavine u vidu snijega, dok se u Hercegovini prognozira kiša. Samo na visokim planinama Hercegovine iznad 1.600 metara prognozira se snijeg”, istakli su iz FHMZBiH.

U tom periodu, kako su naveli, očekuje se osjetan pad temperatura. Vrijednosti jutarnjih temperatura u Bosni se prognoziraju od minus šest do minus jedan, a u Hercegovini od nula do četiri stepena, dok dnevne u Bosni neće prelaziti pet, a u Hercegovini deset stepeni Celzijusa.

Sutra se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa kišom. U područjima iznad 700 metara sa susnježicom ili snijegom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima snijeg ili susnježica se očekuju i u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura od tri do devet, na jugu do 11, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu od 11 do 16 stepeni. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima postupan pad temperature zraka.

U ponedjeljak očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, slaba kiša, koja će tokom dana oslabiti. U Krajini, Posavini i na zapadu Bosne razvedravanje. U centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperature od minus četiri do dva, na jugu od tri do sedam, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu od sedam do deset stepeni. U večernjim satima, postupan pad temperatura zraka.

U utorak jutro prohladno sa mrazom i maglom po kotlinama. U ostatku dana pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus pet do minus jedan, na planinama do minus deset, na jugu od nula do četiri, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu od sedam do deset stepeni.

I u srijedu jutro prohladno sa mrazom i maglom po kotlinama. Prije podne malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom poslije podneva, postupno naoblačenje sa kišom u sjeverozapadnim područjima. U večernjim satima, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Jutarnja temperatura od minus pet do nula, na planinama do minus deset, na jugu od nula do četiri, a najviša dnevna od dva do osam, na jugu od sedam do deset stepeni.

