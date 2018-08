Nakon kišnog i neuobičajeno hladnog jula: Avgust pravi ljetni mjesec, temperature do 36 stepeni

Nakon kišnog i neuobičajeno hladnog jula, u avgustu nam, prema prognozama meteorologa, napokon stiže pravo ljeto. Najavljeni toplotni val jučer je zahvatio Hrvatsku, a kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, neće zaobići ni našu zemlju.

Tropske noći

Juli je u većem dijelu zemlje bio kišovit, ljeta skoro da i nije bilo, a temperature su se rijetko penjale iznad 30 stepeni. No, tokom narednog mjeseca bit će i do 36 stepeni.

– Porast temperatura očekuje se već od 1. avgusta, kad će jutarnje biti od 18 do 23 stepena, a maksimalne dnevne od 28 do 32, na jugu do 35 stepeni – rekao je Bakir Krajinović te je dodao da se od petka očekuje i više sunčanih sati.

Od 6. avgusta, prema trenutnim podacima, nastavit će se period visokih temperatura, iznad 30 stepeni, a izuzetak će biti samo visoka planinska područja, gdje se očekuju maksimalne temperature do 23 stepena.

Na sjeveru BiH moguća je i pojava tropskih noći. U ovom periodu očekuje se veća vlažnost zraka, a bit će još i lokalnih pljuskova.

Kako i dolikuje

Tokom jučerašnjeg dana u većem dijelu BiH jutro je bilo sunčano, u podne je padala kiša, a popodne je opet sijalo sunce. Ovako promjenljivo neće biti u avgustu, kaže meteorolog Željko Majstorović.

– Bit će mnogo dužih sunčanih intervala, po nekoliko dana u komadu. Zbog toga će temperature biti više nego u julu. Avgust će biti mjesec kakav i dolikuje ljetu. Ni padavina neće biti koliko je bilo u julu – najavio je Majstorović.

