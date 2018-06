Nakon Karleušine prozivke, Zorica Brunclik joj žestoko uzvratila

Tokom jučerašnjeg dana započeo je novi estradni rat, nakon što je Zorica Brunclik javno prozvala Jelenu Karleušu zbog stajlinga u kojem se pojavila u posljednjoj emitiranoj emisiji “Zvezde Granda”. Ubrzo je uslijedio Karleušin odgovor, ali Zorica na njega nije ostala nijema, pa joj je danas ponovo uzvratila, oglasivši se na društvenim mrežama.

– Jelena, nije tebi lako u tvojoj koži! Što bih ja rekla, riba do bola, a većinom sama! Spucao te prostakluk, bezobrazluk, nepristojnost i umišljenost da si bogomdana da pljuješ po svemu i svakoga. Niko ne želi da se sa tobom petlja i da ti zapravo u lice kaže sve što misli o tebi jer ne želi da se služi vulgarnim rječnikom kojim se ti služiš. Začudila me je tvoja plitka i površna analiza onoga što sam rekla, a što je tebe razjarilo… Vjerovala sam da si mnogo inteligentnija. Da ponovim dio onoga što sam rekla: 10.30.. nedjelja.. prijepodne.. porodična emisija “Radna akcija” koja se prekida reklamom ti u krupnom planu sa brushalterom u obliku dva p****a. Mene je sramota tvoje sramote! Ti ovo nisi ni spomenula. Obrušila si se na mene i one koji dijele moje mišljenje da to nije u redu, riječima da smo seljančure i babe, da nije ovo 17. vijek, da ne volimo p****e da ih mrzimo ne znajući koliko ko ima godina osim mene, a ja ih nikada nisam ni krila. U nedostatku argumenata spominješ moju porodicu, brojiš moje muževe, brojiš moju djecu, pljuješ moju boju kose, a ja samo želim da uživam u nedjeljnom prijepodnevu a da ne moram da gledam tebe u tako jeftino provokativnom izdanju bez blurovanja tj. zamagljivanja nepristojnog sadržaja – napisala je Zorica, aludirajući na to što je Karleuša spomenula da Brunclikovu pojedini zovu “od svakog muža po jedno dijete”, pa dodala:

– Jelena, što se mene tiče, ti te p****e možeš da staviš gdje hoćeš, i na glavu i u usta i na druga mjesta, ali ne na javnom mjestu po mom skromnom mišljenju. Samo hoću da podvučem da mora da postoji granica. Ne može jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, ili ne bi trebalo, da emituje neprimjeren sadržaj. Imala bih ja još toga da ti kažem, ali ti odbijam na “mladost” i zato ti opraštam. Jedan majčinski savjet, jer imam kćerku tvojih godina, mani se ćorava posla. Ostavi Zoricu Brunclik i moju djecu na miru. Uživaj u životu. Stižu mlade, lijepe i pametne. Ja sa tobom neću voditi prepiske više. Odoh na odmor u Veneciju da vodim ljubav sa mojim mužem, u svakom smislu te riječi, i uživam u životu. P.S. Izvini što nisam napomenula da to nisu obični već p****i od kristala i uvrijedila iste, kao i na zahtjevu da budu zamagljeni, jer očigledno ono što treba da bude zamagljeno su tvoja usta zbog svog prostakluka koji izlazi iz njih! Pozdrav, Zorica! – poručila je pjevačica svojoj kolegici.

Autor: Blic.rs