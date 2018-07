Nakon 27 godina iz Sarajeva krenuo BH voz prema Bihaću

Željeznice Federacije BiH (ŽFBiH) uspostavile su danas liniju Sarajevo – Bihać – Sarajevo, a putnike će na ovoj relaciji prevoziti savremeni talgo vozovi.

Karta u jednom smjeru košta 36,70 KM, povratna 59,10 KM, a popuste će, kao što je to i dosad bio slučaj, imati studenti, penzioneri, djeca, novinari, ratni vojni invalidi… Vožnja u jednom pravcu od Sarajeva do Bihaća, ili u povratku od Bihaća do Sarajeva, trebala bi trajati osam i po sati. Na ovoj liniji vozovi sa Talgo garniturama će imati i kabine za spavanje.

Prema planiranom redu vožnje, voz će kretati iz Sarajeva za Bihać u 16.00 sati, a u Bihać će stizati u 00.28 sati. Iz Bihaća za Sarajevo, voz će kretati u 01.57 a u Sarajevo će stizati u 10.28 sati.

Direktor Željeznica Federacije BiH Enis Džafić je na pres-konferenciji na Željezničkoj stanici Sarajevo, prije promotivne vožnje voza prema Bihaću, kazao da su puštanju u promet tog voza predhodili radovi na elektrifikaciji dijela Unske pruge, te da je finasiranje tog projketa potpomogla Vlada Federacije BiH u vrijednosti 2,3 miliona KM. Ukupna investicija je koštala 2,8 miliona KM, tako da su ŽFBiH iz vlastitih sredstva izdvojile 500.000 KM.

Džafić je kazao da je jedan od ciljeva finansijska stabilizacija kompanije, te da Željeznice redovno izmiruju sve svoje obaveze ne samo prema uposlenicima, nego i prema Poreskoj upravi i Upravi za indirektno oporezivanje.

Napomenuo je da bilježe povećanje prihoda iz osnovne djelatnosti, odnosno prevoza tereta i putnika. U teretnom saobraćaju Željeznice FBiH konstantno povećavaju broj preveznih tona i aktivno učestvuju u razvoju privrede BiH i smanjenju vanjskotrgovinskog deficita, a u putničkom saobraćaju broj prevezenih putnika lani bio je veći za 97.000 u odnosu na predhodnu godinu, dok je u prvih pet mjeseci ove godine broj prevezenih putnika veći za 40.000.

– Nadam se da će osnivač, većinski vlasnik potpomoći Željeznice Federacije BiH u zakonskim okvirima i da će doći do potpune primjene zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja i da će u cjelosti ispoštovati Zakon o finansijskoj konsolidaciji Željeznica Federacije BiH. Premijer Federacije BiH uložio je značajan napor da se u ovoj godini iz budžetkih sredstava izdvoji šest miliona KM po osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji – kazao je Džafić.

Željeznice FBiH, kako je istaknuto, realizacijom ovog projekta ispunjavaju cilj da nakon 27 godina povežu sve veće bh. gradove u jedinstvenu željezničku putničku mrežu.

