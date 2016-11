Najteži dani Hanke Paldum: Žao mi je mog djeteta, ali…

Hanka Paldum u Zagreb je stigla kako bi nastupila u Lisinskom na tradicionalnom koncertu posvećenom sevdahu, pjesmi koja je odredila Hankin život.

„Kad pokušavam analizirati svoj život, zaista mislim da je moj život sevdalinka, pun sreće, boli, čežnje, tuge, pa i suza krene, onako kako i ljudi osjećaju sevdalinku kad je izvodimo na sceni“, rekla je Hanka Paldum. A ljudi je osjećaju intezivno kada Hanka pjeva. Pokazuju to i brojne nagrade, pa i ova posljednja koju je nedavno dobila za životno djelo. No ona sama, u svojoj šezdeset i prvoj godini, ni ne pomišlja na mirovinu.

”Pjevat ću dokle budem imala motiv za to, a motiv se stvara u nama samima. Kad osjetite da možete ponuditi nekome nešto i taj netko to primi zdušno, naravno da ću nastaviti da tako djelujem. Stalno me tjeraju da krenem u studio, ali previše sam okupirana nekim životnim stvarima koje mi oduzimaju vrijeme i energiju, ali morat ću”, priznala je Hanka. A jedna od ličnih stvari koje je okupiraju su i nedavni problemi sa sinom Mirzadom koji je osuđen za uzrokovanje prometne nesreće u kojoj su teško povrijeđene tri osobe.

U tom trenutku bio je pod utjecajem narkotika, zbog čega ga je Hanka već i izbacila iz svog doma.

„Moje je dijete poseglo za stvarima koje stvaraju lažna obećanja da će postati netko i nešto na brzinu. Svaki roditelj želi da mu dijete bude fantastično, savršeno, odgojeno. Ja sam djecu odgojila, svi mogu reći da su krasno odgojena, ovo gledam u kameru i kažem istinu, ali dešavalo se da je moj sin ponesen ovim stvarima koje sam spomenula. Dok se u društvu neke stvari ne promijene, ta će djeca stradati, meni je žao mog djeteta i svakog koje krene lošim putem i onih koji od takve djece dožive neugodnosti“, kazala je Hanka u intervjuu za IN Magazin Nove TV.

Sa svojom kćeri Minelom, pak, odlično se slaže. Ona je, sa svojim suprugom, nedavno otvorila buregdžinicu u Sarajevu, a Hanka kaže kako se sve odvija pod njezinim budnim okom, jer je ipak ona, majstorica u pripremanju pita. „Ja sam tu stalno kao supervizor, ja sam naučila razvlačiti pitu kad sam bila 3. razred osnovne. Oklagija, razvijanje oklagijom, razvijanje, i pita mora biti savršena, da prste poližeš. Držim do kvalitete i tradicije kako su nas naše majke učile, ponosna sam da sam na sceni umjetnica, da sam u druženju iskrena prijateljica, da sam u kući domaćica prava i ljudi se raduju da se sa mnom druže“, rekla je Hanka.

A uz to što dobro kuha, kaže i kako radi najbolju kafu, pravu bosansku, uz koju i život lakše prolazi.