Naim i Ferida žive u kući napravljenoj od 160 bala sijena

Bračni par Naim (71) i Feride Gun (66) iz turske Kutahye nakon velikog problema sa zagrijavanjem stana od 150 metara kvadratnih odlučili su se na život u maloj kući koju su obložili sa 160 bala sijena, piše Anadolu Agency (AA).

Selo Muratli u Dominicu na području planine Uludag već devet godina dom je ovog bračnog para koji zimu provedu sa samo tri tone ogreva.

Naim je ispričao da su zbog problema sa zagrijavanjem kuće zatražili pomoć od sina Mehmeta. Sin im je potom predložio da naprave kuću od slame.

“Oko 40 godina živjeli smo u kući izgrađenoj od betona. Kada mi je sin rekao da napravimo kuću od slame pitao sam ga da li je moguće napraviti takvu kuću. Rekao je da će on napraviti, a ja ću se uvjeriti u to. To je i uradio, napravio je kuću. Već devet godina živimo u toj kući i zadovoljni smo”, ispričao je Naim.

Podsjetio je da žive na planinskom području gdje je veći dio godine jako hladan sa niskim temperaturama.

“Trenutno, uz pomoć peći koju naložimo ujutro držimo temperaturu do večernjih sati. Zimu provedemo sa oko tri tone ogreva. Uštedili smo 50 posto na zagrijavanju. Udobnost sam pronašao u kući u koju sam prethodno sumnjao”, pojasnio je Naim.

Supruga Feride kazala je da je temperatura kuće onakva kakva bi trebala i da bude – zimi topla, a ljeti hladna.

