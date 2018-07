Na protestima u Beču 100.000 ljudi: Ne sviđa im se radno vrijeme

Oko 100.000 ljudi protestvovalo je u Beču zbog novog radnog vremena koje austrijska vlada namjerava da omogući, a moglo bi dnevno da iznosi i 12 sati.

Savez sindikata Austrije (OeGB) uspio je, i pored početka ljetnog raspusta u školama na istoku Austrije, da mobiliše ogroman broj ljudi koji su ustali protiv namjere vlade.

Predsjednik OeGB Volfgang Kacian zatražio je od vlade da pita građane na temu radnog vremena. Radi se o najvećem protestu od 2003, kada je također više desetina hiljada ljudi demonstriralo protiv penzijske reforme.

Među učesnicima protesta bio je gradonačelnik Beča Michael Ludwig, kao i nekadašnji kancelar, lider Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) Christian Kern, koji je protest ocijenio odgovorom građana na politiku aktuelnog kancelara Sebastijana Kurza.

Predsjednica Radničke komore Renata Anderl istaknula je u obraćanju okupljenima da nije vrijeme za produžavanje, već skraćenje radnog vremena.

Predstavnici sindikata najavili su da će nastaviti sa protestom protiv namjere vlade.

– Ako žele radnički rat, dobit će ga – poručio je šef sindikata zaposlenih u drvnoj industriji Jozef Muhich.

I Kacijan je najavio da će se okupljeni vjerovatno veoma brzo ponovo vidjeti.

– Mi ćemo otpor pružiti svi sredstvima koja su nam na raspolaganju – rekao je on.

Šef sindikata zaposlenih u pošti Helmut Kestinger čak je pozvao na rušenje vlade.

Austrijska vlada namjerava da omogući radno vrijeme od 12 sati, ali ističe da se zadržava zakonsko osmosatno radno vrijeme, odnosno radna nedjelja od 40 sati, ali da preduzeća treba da dobiju mogućnost da od zaposlenih, ako na to dobrovoljno pristanu, u slučaju potrebe, zatraže da rade i 12 sati, uz nadoknadu kroz slobodan dan ili novac.

Massive rally for miles and miles in #Vienna against government’s decision to increase working hours from 8 to 12. #12StundenTag pic.twitter.com/TXlf7avmrr

— Jamal (@ShahzadaJamal) June 30, 2018