Duga čekanja termina za magnetnu rezonancu veliki su problem u Bosni i Hercegovini, a nije teško zaključiti da je slična situacija i u susjednim zemljama kada pogledate uputnicu Riječanina Marija Brodarića koji je na magnetnu rezonancu naručen 2020. godine.

Brodarić je, kako pišu hrvatski mediji, imao dvije operacije te je mjesec dana proveo u bolnici uz fizikalne terapije. Međutim, za magnetnu rezonancu gležnja naručen je u martu 2020. godine.

Riječanin, naravno, nema namjeru čekati duže od dvije godine na nešto što bi trebao biti rutinski pregled nego će, baš kao i mnogi drugi porezni obveznici, biti prisiljen na odlazak privatniku, piše Index.hr.

“Pa, prvotno je bio šok, malo šok, 2020. je to. Nakon toga sam shvatio da to ne treba gledati tako. To je komično da smo u Hrvatskoj i treba poduzeti daljnje korake, dakle privatno”, rekao je Brodarić u razgovoru za HRT.

Brodarić dodaje da nije nezadovoljan kompletnim zdravstvom, ali magnetna rezonanca je, kaže, za plakati.

Kakva je situacija s listama čekanja u Hrvatskoj najbolje govori podatak da je na njima nevjerojatnih milion i 200 hiljada građana Hrvatske.

Iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata kažu kako nemaju na raspolaganju informaciju koliki broj uređaja imaju te koji su im resursi dostupni, kako javnom sektoru tako i privatno. Stoga, nemaju način ni kako se boriti protiv lista čekanja.