Na internetu sam saznao da me udario grom

Adin Alihodžić, dvadesetogodišnji fudbaler FK Orašje kojeg je prije nepuna tri mjeseca na treningu udario grom, dugo je bio u komi, a nakon što se probudio, pušten je kući i uspješno se oporavlja.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ on se prisjetio najtežih trenutaka koji su mu obilježili život, otkrio nam o čemu je razmišljao nakon što se probudio iz kome. Kazao nam je i kako jedva čeka da se vrati na trening.

– Ne sjećam se udara groma, jer sam bio u šoku. Ne znam je li se sve to desilo tokom treninga ili tokom utakmice u Orašju, znam samo onoliko koliko su mi roditelji rekli – govori na početku razgovora Alihodžić.

Otkrio nam je da su roditelji uporno od njega krili šta mu se zapravo desilo, a sve je saznao tek nakon što je izašao iz bolnice.

– Kada sam se probudio iz kome, bio sam u bunilu, nisam imao pojma šta se dešava ni gdje sam… Roditelji su mi govorili da sam slomio nogu i da sam zbog toga u bolnici, ali to mi je bilo čudno, jer nigdje na nozi nisam imao ožiljak koji bi ukazivao na to. Tek kada sam stigao kući, na internetu sam pročitao pravu istinu. Pitao sam mamu da mi objasni o čemu se radi, ali ona je i dalje govorila da je to greška, da nije istina – priča nam Alihodžić.

Odmah nakon izlaska iz bolnice Adin se želio vratiti na teren i nastaviti trenirati, ali mu roditelji to nisu dozvolili.

– Govorili su mi da trebam sačekati dok se potpuno ne oporavim. Tako sam i uradio. Bio sam 15 dana na fizikalnim terapijama, sada moram u banju – kaže 23-godišnjak.

Ovaj skromni mladić iz Banovića uspješno se oporavlja, a na sve loše što je iza njega gleda s pozitivne strane.

– To što mi se desilo, shvatio sam kao iskušenje od Boga, život ide dalje. Iz svega toga izaći će nešto dobro. Gubitak snage na nogama, 30 izgubljenih kilograma, ožiljak na leđima, sve su to posljedice udara groma, ali trčim, treniram i vraćam se polako u formu. Istina, svakakve misli prolazile su mi kroz glavu, ali sada sam dobro, poradit ću još na sebi i doći će vrijeme kada ću se na teren vratiti jači nego prije – poručio je Adin Alihodžić.

