Na graničnom prijelazu Bosanski Brod kilometarske kolone

Na graničnom prijelazu Bosanski Brod na izlazu iz BIH čeka se do pola sata, ali se na ulaz u Hrvatsku (most preko rijeke Save) čeka više od sat vremena. Savjetujemo da se koristi GP Bosanski Šamac. Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška na izlazu iz BIH čeka se do 45 minuta. Na prijelazu Velika Kladuša na izlazu iz BIH otvorene su četiri trake, a zadržavanja su od 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su nešto kraća, saopćeno je iz BIHAMK-a u 12 sati.

Čitalac portala Avaz.ba poslao nam je fotografije gdje se vidi da su se na graničnom prijelazu Bosanski Brod na izlazu iz BiH u Hrvatsku formirale kilometarske kolone.

– Na dionici autoputa A-1 Zenica jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), zbog sanacije klizišta saobraća se jednom trakom, uz privremeno postavljenu signalizaciju. Na dionici A-1 Sarajevo zapad-Lepenica (u blizini tunela Igman), zbog sanacije klizišta saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku. Također, zbog radova na zamjeni dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik (dionica Butila-Vlakovo) saobraća se jednom trakom, uz poštivanje postavljene signalizacije.

Sanacija kolovoza izvodi se u Donjoj Jablanici, na dionici M-17 Jablanica-Mostar, zbog čega se tokom dana na ovom lokalitetu saobraća usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila. Izdvajamo i ostale dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmjenjen režim saobraćanja: Poriče-Kupres, Žepče-Maglaj, Simin Han-Priboj i Banja Luka-Čelinac.

Povremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja terena, aktuelne su na dionici magistralnog puta M-5 Ripač-Dubovsko, u vremenu od 08 do 16 sati, navode iz BIHAMK-a.

Zbog radova u Crnoj Gori, ne preporučuje se korištenje graničnih prijelaza Klobuk (09-11 i 13-15 sati) i Deleuša (od 11 do 15 sati).

